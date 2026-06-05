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Τουριστικό σκάφος με 21 επιβάτες προσάραξε σε νησίδα ανοιχτά της Αίγινας
Τουριστικό σκάφος με 21 επιβάτες προσάραξε σε νησίδα ανοιχτά της Αίγινας
Καλά στην υγεία τους οι 21 επιβαίνοντες
Περιστατικό με προσάραξη τουριστικού σκάφους στο οποίο επέβαιναν συνολικά 21 άτομα σημειώθηκε το πρωί της Παρσκευής στη νησίδα Κερί ανοιχτά της Αίγινας.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τουριστικό σκάφος που προσάραξε στη νησίδα που βρίσκεται νότια της περιοχή Τούρλος στην Αίγινα, είναι ελληνικής σημαίας.
Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός από την προσάραξη.
Στην περιοχή σπεύδουν ένα πλωτό του Λιμενικού και ένα σκάφος με δύτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τουριστικό σκάφος που προσάραξε στη νησίδα που βρίσκεται νότια της περιοχή Τούρλος στην Αίγινα, είναι ελληνικής σημαίας.
Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός από την προσάραξη.
Στην περιοχή σπεύδουν ένα πλωτό του Λιμενικού και ένα σκάφος με δύτη.
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