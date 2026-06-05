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Καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό σε μπαρ στα Μάλια, συνελήφθη 19χρονος συμπατριώτης της
Καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό σε μπαρ στα Μάλια, συνελήφθη 19χρονος συμπατριώτης της
Κατά την καταγγελία της, ο νεαρός την οδήγησε στην τουαλέτα του καταστήματος, όπου, όπως υποστηρίζει, τη βίασε
Υπόθεση καταγγελίας για βιασμό ερευνά η Αστυνομία στα Μάλια Ηρακλείου, έπειτα από αναφορά που έκανε μια 18χρονη τουρίστρια από τη Βρετανία σε βάρος 19χρονου επίσης βρετανικής υπηκοότητας.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το cretalive.gr, η νεαρή κατήγγειλε ότι βρισκόταν σε μπαρ της περιοχής για διασκέδαση, όπου συνάντησε τον 19χρονο, με τον οποίο, όπως ανέφερε, γνωριζόταν από προηγούμενη συνάντησή τους.
Κατά την καταγγελία της, ο νεαρός την οδήγησε στην τουαλέτα του καταστήματος, όπου, όπως υποστηρίζει, τη βίασε.
Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου. Ο ίδιος, ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν διέπραξε καμία αξιόποινη πράξη και ότι η μεταξύ τους σεξουαλική επαφή έγινε με τη συναίνεση και των δύο πλευρών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το cretalive.gr, η νεαρή κατήγγειλε ότι βρισκόταν σε μπαρ της περιοχής για διασκέδαση, όπου συνάντησε τον 19χρονο, με τον οποίο, όπως ανέφερε, γνωριζόταν από προηγούμενη συνάντησή τους.
Κατά την καταγγελία της, ο νεαρός την οδήγησε στην τουαλέτα του καταστήματος, όπου, όπως υποστηρίζει, τη βίασε.
Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου. Ο ίδιος, ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν διέπραξε καμία αξιόποινη πράξη και ότι η μεταξύ τους σεξουαλική επαφή έγινε με τη συναίνεση και των δύο πλευρών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
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