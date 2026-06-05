Καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό σε μπαρ στα Μάλια, συνελήφθη 19χρονος συμπατριώτης της
ΕΛΛΑΔΑ
Μάλια Τουρίστρια

Καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό σε μπαρ στα Μάλια, συνελήφθη 19χρονος συμπατριώτης της

Κατά την καταγγελία της, ο νεαρός την οδήγησε στην τουαλέτα του καταστήματος, όπου, όπως υποστηρίζει, τη βίασε

Καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό σε μπαρ στα Μάλια, συνελήφθη 19χρονος συμπατριώτης της
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Υπόθεση καταγγελίας για βιασμό ερευνά η Αστυνομία στα Μάλια Ηρακλείου, έπειτα από αναφορά που έκανε μια 18χρονη τουρίστρια από τη Βρετανία σε βάρος 19χρονου επίσης βρετανικής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το cretalive.gr, η νεαρή κατήγγειλε ότι βρισκόταν σε μπαρ της περιοχής για διασκέδαση, όπου συνάντησε τον 19χρονο, με τον οποίο, όπως ανέφερε, γνωριζόταν από προηγούμενη συνάντησή τους.

Κατά την καταγγελία της, ο νεαρός την οδήγησε στην τουαλέτα του καταστήματος, όπου, όπως υποστηρίζει, τη βίασε.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου. Ο ίδιος, ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν διέπραξε καμία αξιόποινη πράξη και ότι η μεταξύ τους σεξουαλική επαφή έγινε με τη συναίνεση και των δύο πλευρών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
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