Υπερχείλισαν χείμαρροι μετά την κακοκαιρία στην Χαλκιδική: Διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους της περιοχής
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Χαλκιδική Βροχοπτώσεις Κακοκαιρία

Υπερχείλισαν χείμαρροι μετά την κακοκαιρία στην Χαλκιδική: Διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους της περιοχής

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου

Υπερχείλισαν χείμαρροι μετά την κακοκαιρία στην Χαλκιδική: Διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους της περιοχής
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείλιση χειμάρρων και σε αποκλεισμό οδικών τμημάτων.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας.

Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο 1ο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμύλιας - Βραστάμων και στο 1ο χιλιόμετρο ανώνυμης δημοτικής οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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