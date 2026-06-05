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Υπερχείλισαν χείμαρροι μετά την κακοκαιρία στην Χαλκιδική: Διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους της περιοχής
Υπερχείλισαν χείμαρροι μετά την κακοκαιρία στην Χαλκιδική: Διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους της περιοχής
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείλιση χειμάρρων και σε αποκλεισμό οδικών τμημάτων.
Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας.
Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο 1ο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμύλιας - Βραστάμων και στο 1ο χιλιόμετρο ανώνυμης δημοτικής οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας.
Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο 1ο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμύλιας - Βραστάμων και στο 1ο χιλιόμετρο ανώνυμης δημοτικής οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
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