Η αστυνομικός που κατήγγειλε συνάδελφό της για ξυλοδαρμό μιλά για την γνωριμία της με τον υπαρχηγό του κυκλώματος καζίνο - «Δεν έκανα διαφήμιση στο κέντρο μασάζ»
Η αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι δεν πληρώθηκε για το μπλουζάκι που φόρεσε με την επωνυμία του κέντρου μασάζ του υπαρχηγού
Η 27χρονος αστυνομικός που είχε καταγγείλει ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό, μίλησε για το κύκλωμα με τις απάτες σε καζίνο.
Πιο συγκεκριμένα, η Έλενα Μπομπού απάντησε για τη γνωριμία της με τον υπαρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.
Η ίδια αποκάλυψε στην τηλεόραση του OPEN πως δε διαφήμισε όπως ακούγεται το κέντρο μασάζ του υπαρχηγού άλλα η γνωριμία τους ήταν τυχαία και ότι δεν πληρώθηκε για το μπλουζάκι που φόρεσε με την επωνυμία του κέντρου μασάζ. Όπως είπε, «πήγα και πλήρωσα για της υπηρεσίες, και ο ίδιος με παρακάλεσε λόγω της απήχησης στα social media να φορέσω ένα μπλουζάκι».
Μάλιστα, όπως λέει, απορεί με κάποιους ανθρώπους που προσπαθούν «να εμπλέξουν το όνομα της με αυτή την σκοτεινή υπόθεση».
Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομικός Έλενα Μπόμπου έγινε γνωστή τον περασμένο μήνα όταν με βίντεο που είχε ανεβάσει στα social media είχε κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για ενδoοικογενειακή βία, συστηματική σωματική κακοποίηση και revenge porn επειδή του ζήτησε να χωρίσουν.
