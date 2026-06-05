«Βγήκε έξω με το ρόπαλο και τον χτύπησε τρεις φορές στο κεφάλι»: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει την επίθεση στην Καλλιθέα
ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιθέα Επίθεση

«Βγήκε έξω με το ρόπαλο και τον χτύπησε τρεις φορές στο κεφάλι»: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει την επίθεση στην Καλλιθέα

Γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο είπε ότι συγκεντρώθηκε κόσμος για να βοηθήσει και ζητούσε από τον δράστη να σταματήσει

«Βγήκε έξω με το ρόπαλο και τον χτύπησε τρεις φορές στο κεφάλι»: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει την επίθεση στην Καλλιθέα
30 ΣΧΟΛΙΑ
Τις στιγμές του σοβαρού επεισοδίου στην Καλλιθέα όπου ο 55χρονος επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέιζμπολ σε δύο Αιγύπτιους περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

«Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο τον χτύπησε στο κεφάλι, του έδωσε τρεις φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι», είπε στον ΣΚΑΪ η γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

«Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα να μην κουνηθούνε να έρθει η αστυνομία», πρόσθεσε και εξήγησε ότι συγκεντρώθηκε κόσμος για να βοηθήσει και ζητούσε από τον δράστη να σταματήσει να τους χτυπά.

Η αυτόπτης μάρτυρας είπε επίσης ότι οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο σημείο ξέπλυναν με νερό τις πληγές του θύματος.


Η ανατροπή στην υπόθεση

Νεότερα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές δείχνουν ότι οι δύο Αιγύπτιοι ενδέχεται να μην μπήκαν ποτέ στην πολυκατοικία ή στο διαμέρισμα του ομογενούς από το Καζακστάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του ομογενούς είδε δύο άτομα έξω από την πολυκατοικία να φωτογραφίζουν το κτίριο και επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει.

Κλείσιμο
«Βγήκε έξω με το ρόπαλο και τον χτύπησε τρεις φορές στο κεφάλι»: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει την επίθεση στην Καλλιθέα


Ο ίδιος, που εργάζεται ως οδοντίατρος, έσπευσε στο σημείο κρατώντας ρόπαλο και φέρεται να εντόπισε τους δύο άνδρες σε στάση λεωφορείου, όπου και τους επιτέθηκε.

Σκληρό βίντεο από την επίθεση:


Τα νέα δεδομένα διαφοροποιούν την αρχική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία οι δύο άνδρες είχαν εισβάλει στο σπίτι.

Μάλιστα, μετά το επεισόδιο συνελήφθησαν τόσο οι δύο Αιγύπτιοι όσο και ο ομογενής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποιος ήταν ο λόγος παρουσίας των δύο ανδρών έξω από την πολυκατοικία.
30 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης