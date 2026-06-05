«Βγήκε έξω με το ρόπαλο και τον χτύπησε τρεις φορές στο κεφάλι»: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει την επίθεση στην Καλλιθέα
«Βγήκε έξω με το ρόπαλο και τον χτύπησε τρεις φορές στο κεφάλι»: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει την επίθεση στην Καλλιθέα
Γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο είπε ότι συγκεντρώθηκε κόσμος για να βοηθήσει και ζητούσε από τον δράστη να σταματήσει
Τις στιγμές του σοβαρού επεισοδίου στην Καλλιθέα όπου ο 55χρονος επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέιζμπολ σε δύο Αιγύπτιους περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.
«Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο τον χτύπησε στο κεφάλι, του έδωσε τρεις φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι», είπε στον ΣΚΑΪ η γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο όταν σημειώθηκε το περιστατικό.
«Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα να μην κουνηθούνε να έρθει η αστυνομία», πρόσθεσε και εξήγησε ότι συγκεντρώθηκε κόσμος για να βοηθήσει και ζητούσε από τον δράστη να σταματήσει να τους χτυπά.
Η αυτόπτης μάρτυρας είπε επίσης ότι οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο σημείο ξέπλυναν με νερό τις πληγές του θύματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του ομογενούς είδε δύο άτομα έξω από την πολυκατοικία να φωτογραφίζουν το κτίριο και επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει.
Ο ίδιος, που εργάζεται ως οδοντίατρος, έσπευσε στο σημείο κρατώντας ρόπαλο και φέρεται να εντόπισε τους δύο άνδρες σε στάση λεωφορείου, όπου και τους επιτέθηκε.
«Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο τον χτύπησε στο κεφάλι, του έδωσε τρεις φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι», είπε στον ΣΚΑΪ η γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο όταν σημειώθηκε το περιστατικό.
«Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα να μην κουνηθούνε να έρθει η αστυνομία», πρόσθεσε και εξήγησε ότι συγκεντρώθηκε κόσμος για να βοηθήσει και ζητούσε από τον δράστη να σταματήσει να τους χτυπά.
Η αυτόπτης μάρτυρας είπε επίσης ότι οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο σημείο ξέπλυναν με νερό τις πληγές του θύματος.
Η ανατροπή στην υπόθεσηΝεότερα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές δείχνουν ότι οι δύο Αιγύπτιοι ενδέχεται να μην μπήκαν ποτέ στην πολυκατοικία ή στο διαμέρισμα του ομογενούς από το Καζακστάν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του ομογενούς είδε δύο άτομα έξω από την πολυκατοικία να φωτογραφίζουν το κτίριο και επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει.
Ο ίδιος, που εργάζεται ως οδοντίατρος, έσπευσε στο σημείο κρατώντας ρόπαλο και φέρεται να εντόπισε τους δύο άνδρες σε στάση λεωφορείου, όπου και τους επιτέθηκε.
Σκληρό βίντεο από την επίθεση:
Τα νέα δεδομένα διαφοροποιούν την αρχική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία οι δύο άνδρες είχαν εισβάλει στο σπίτι.
Μάλιστα, μετά το επεισόδιο συνελήφθησαν τόσο οι δύο Αιγύπτιοι όσο και ο ομογενής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποιος ήταν ο λόγος παρουσίας των δύο ανδρών έξω από την πολυκατοικία.
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