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Το παζάρι της Προεδρίας της κυπριακής Βουλής πέρασε μέχρι και από το TikTok
Το παζάρι της Προεδρίας της κυπριακής Βουλής πέρασε μέχρι και από το TikTok
Η αποκάλυψη του προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλου, ότι ο Φειδίας Παναγιώτου ζητούσε βίντεο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και υπουργούς, δίνει άλλη διάσταση στο παρασκήνιο που προηγήθηκε της εκλογής της προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Βουλή
Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Κύπρο είχε πολιτικό παρασκήνιο, κομματικούς υπολογισμούς, αριθμητική δεύτερου γύρου και όπως αποδεικνύεται, μια ιδιότυπη διαπραγμάτευση που έφτασε μέχρι το TikTok.
Η αποκάλυψη του προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλου, ότι ο Φειδίας Παναγιώτου ζητούσε βίντεο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και υπουργούς, δίνει άλλη διάσταση στο παρασκήνιο που προηγήθηκε της εκλογής της προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Βουλή. Όπως φαίνεται, στη νέα Βουλή η πολιτική συμφωνία δεν αρκεί να υπάρχει, πρέπει να επιβεβαιώνεται με βίντεο στο TikTok.
Μιλώντας σε podcast της Cyprus Times, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είχε ουσιαστικά κοινό έδαφος με την Άμεση Δημοκρατία σε σειρά πολιτικών θέσεων, οι οποίες αφορούσαν συντάξεις, επιδόματα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και αξιοποίηση κρατικής γης για ανέγερση κατοικιών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σημείο στο οποίο δεν προχώρησε η συνεννόηση δεν ήταν οι πολιτικές προτάσεις, αλλά η απαίτηση για παραγωγή βίντεο στο TikTok με την συμμετοχή του προέδρου Χριστοδουλίδη και υπουργών της κυβέρνησης.
Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος είπε ότι εξήγησε στον Φειδία Παναγιώτου πως η Βουλή δεν μπορεί από μόνη της να αποφασίσει αυξήσεις δαπανών, καθώς τέτοια ζητήματα ανήκουν στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας. Ανέφερε επίσης ότι το κόμμα του ήταν διατεθειμένο να υπογράψει μνημόνιο συναντίληψης με την Άμεση Δημοκρατία, ώστε να ασκηθεί κοινή πίεση προς την κυβέρνηση, τον υπουργό Εργασίας και τον υπουργό Οικονομικών.
Το ζήτημα, κατά τον κ. Παπαδόπουλο, δεν ήταν αν συμφωνούσε ή όχι με τις κοινωνικές προτάσεις. Το ζήτημα ήταν πως του ζητήθηκε κάτι για το οποίο δεν μπορούσε να δεσμευθεί. Να εξασφαλίσει βίντεο με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και μέλη της κυβέρνησης. Ο ίδιος ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν γύρισε κανένα βίντεο με τον Φειδία Παναγιώτου και ότι η απαίτηση δεν αφορούσε τον ίδιο, αλλά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Από την πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Δημητρίου απέρριψε ότι υπήρξε θέμα βίντεο με υπουργούς, σημειώνοντας πως ο ΔΗΣΥ βρίσκεται στην αντιπολίτευση και δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση για να ζητήσει κάτι τέτοιο. Παραδέχθηκε όμως ότι έγινε TikTok της Αννίτας Δημητρίου με τον Φειδία Παναγιώτου.
Ο κ. Δημητρίου υποστήριξε επίσης ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν θα έδιναν αντισυνταγματικές υποσχέσεις ή δεσμεύσεις που δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ζητήματα που τέθηκαν από την Άμεση Δημοκρατία, όπως οι συντάξεις, η στέγη και τα επιδόματα γέννησης παιδιών, αποτελούσαν ήδη προτεραιότητες του ΔΗΣΥ.
Η αντιπαράθεση όμως άνοιξε νέο κύκλο πολιτικής συζήτησης, καθώς πίσω από την εκλογή προέδρου της Βουλής φάνηκε και ο τρόπος με τον οποίο ένα νεοσύστατο κόμμα επιχείρησε να μετατρέψει την κοινοβουλευτική του δύναμη σε δημόσια εικόνα και πολιτικό κεφάλαιο.
Η αποκάλυψη του προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλου, ότι ο Φειδίας Παναγιώτου ζητούσε βίντεο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και υπουργούς, δίνει άλλη διάσταση στο παρασκήνιο που προηγήθηκε της εκλογής της προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Βουλή. Όπως φαίνεται, στη νέα Βουλή η πολιτική συμφωνία δεν αρκεί να υπάρχει, πρέπει να επιβεβαιώνεται με βίντεο στο TikTok.
Μιλώντας σε podcast της Cyprus Times, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είχε ουσιαστικά κοινό έδαφος με την Άμεση Δημοκρατία σε σειρά πολιτικών θέσεων, οι οποίες αφορούσαν συντάξεις, επιδόματα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και αξιοποίηση κρατικής γης για ανέγερση κατοικιών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σημείο στο οποίο δεν προχώρησε η συνεννόηση δεν ήταν οι πολιτικές προτάσεις, αλλά η απαίτηση για παραγωγή βίντεο στο TikTok με την συμμετοχή του προέδρου Χριστοδουλίδη και υπουργών της κυβέρνησης.
Η αποκάλυψη Νικόλα
Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος είπε ότι εξήγησε στον Φειδία Παναγιώτου πως η Βουλή δεν μπορεί από μόνη της να αποφασίσει αυξήσεις δαπανών, καθώς τέτοια ζητήματα ανήκουν στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας. Ανέφερε επίσης ότι το κόμμα του ήταν διατεθειμένο να υπογράψει μνημόνιο συναντίληψης με την Άμεση Δημοκρατία, ώστε να ασκηθεί κοινή πίεση προς την κυβέρνηση, τον υπουργό Εργασίας και τον υπουργό Οικονομικών.
Το ζήτημα, κατά τον κ. Παπαδόπουλο, δεν ήταν αν συμφωνούσε ή όχι με τις κοινωνικές προτάσεις. Το ζήτημα ήταν πως του ζητήθηκε κάτι για το οποίο δεν μπορούσε να δεσμευθεί. Να εξασφαλίσει βίντεο με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και μέλη της κυβέρνησης. Ο ίδιος ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν γύρισε κανένα βίντεο με τον Φειδία Παναγιώτου και ότι η απαίτηση δεν αφορούσε τον ίδιο, αλλά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Από την πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Δημητρίου απέρριψε ότι υπήρξε θέμα βίντεο με υπουργούς, σημειώνοντας πως ο ΔΗΣΥ βρίσκεται στην αντιπολίτευση και δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση για να ζητήσει κάτι τέτοιο. Παραδέχθηκε όμως ότι έγινε TikTok της Αννίτας Δημητρίου με τον Φειδία Παναγιώτου.
Ο ΔΗΣΥ και το βίντεο
Ο κ. Δημητρίου υποστήριξε επίσης ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν θα έδιναν αντισυνταγματικές υποσχέσεις ή δεσμεύσεις που δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ζητήματα που τέθηκαν από την Άμεση Δημοκρατία, όπως οι συντάξεις, η στέγη και τα επιδόματα γέννησης παιδιών, αποτελούσαν ήδη προτεραιότητες του ΔΗΣΥ.
Η αντιπαράθεση όμως άνοιξε νέο κύκλο πολιτικής συζήτησης, καθώς πίσω από την εκλογή προέδρου της Βουλής φάνηκε και ο τρόπος με τον οποίο ένα νεοσύστατο κόμμα επιχείρησε να μετατρέψει την κοινοβουλευτική του δύναμη σε δημόσια εικόνα και πολιτικό κεφάλαιο.
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