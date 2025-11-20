Έρχονται νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: «Κόφτης» στις ανανεώσεις των διπλωμάτων στους ηλικιωμένους - Εκκίνηση μηχανής μόνο με κράνος
ΕΛΛΑΔΑ
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Τροχαία Κράνος

Έρχονται νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: «Κόφτης» στις ανανεώσεις των διπλωμάτων στους ηλικιωμένους - Εκκίνηση μηχανής μόνο με κράνος

Θα γίνεται διασταύρωση ιατρικών γνωματεύσεων μέσω ΗΔΙΚΑ και αυστηρότερος έλεγχος των γιατρών - Προωθείται δέσμη μέτρων για τη μείωση των τροχαίων - Ειδικό σύστημα ΑΙ θα μπλοκάρει μηχανές αν ο αναβάτης δεν φοράει κράνος

Έρχονται νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: «Κόφτης» στις ανανεώσεις των διπλωμάτων στους ηλικιωμένους - Εκκίνηση μηχανής μόνο με κράνος
88 ΣΧΟΛΙΑ
Σημαντικές αλλαγές με στόχο την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων δρομολογεί η κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων αναμένεται να μπει «κόφτης» στην ανανέωση των διπλωμάτων οδήγησης στους ηλικιωμένους, ενώ εξετάζεται σχέδιο έτσι ώστε, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι μηχανές να μην παίρνουν μπρος αν ο αναβάτης δεν φοράει κράνος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, η οποία παρουσιάζει το κυβερνητικό σχέδιο, σήμερα, για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης σε ηλικιωμένους αρκεί μία απλή ιατρική γνωμάτευση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση αδειών με τη συνδρομή «γνωστών» γιατρών, ακόμη και όταν δεν πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις υγείας για ασφαλή οδήγηση.

Το νέο σχήμα που εξετάζει το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών προβλέπει ψηφιοποίηση της διαδικασίας, έτσι ώστε να είναι καταγεγραμμένο και προσβάσιμο, ποιος γιατρός έχει εκδώσει τη γνωμάτευση για την ανανέωση του διπλώματος. Η πλατφόρμα θα συνδέεται με την ΗΔΙΚΑ, η οποία διαθέτει το πλήρες ιατρικό ιστορικό των πολιτών.

Με αυτόν τον τρόπο, αν ένας γιατρός βεβαιώσει, για παράδειγμα, ότι ηλικιωμένος οδηγός διαθέτει άριστη όραση, η πληροφορία αυτή θα μπορεί να διασταυρώνεται με τα πραγματικά ιατρικά δεδομένα, περιορίζοντας τα περιθώρια ψευδών γνωματεύσεων.

Σε περίπτωση που ηλικιωμένος εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, θα ελέγχεται ο φάκελος υγείας του και η καταλληλότητά του για οδήγηση, καθώς και ο γιατρός που υπέγραψε την ανανέωση της άδειας, ο οποίος θα καθίσταται υπόλογος εφόσον προκύπτουν αποκλίσεις μεταξύ γνωμάτευσης και πραγματικής κατάστασης.

Μετά την τελευταία ανανέωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα προκαταρκτικά στοιχεία για τους θανάτους από τροχαία το 2025 καταγράφουν μία σημαντική βελτίωση. Η σύγκριση του πρώτου δεκαμήνου του 2025 με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 δείχνει μείωση των νεκρών κατά 18,6%, που αντιστοιχεί σε 104 λιγότερους θανάτους.

Η κυβέρνηση επιδιώκει η τάση αυτή να συνεχιστεί και το 2026 και να παγιωθεί σε μόνιμη εικόνα, γι’ αυτό και προωθείται νέο πακέτο μέτρων.

Μηχανισμός που μπλοκάρει την εκκίνηση μηχανής χωρίς κράνος

Στο κυβερνητικό σχέδιο εντάσσεται, όπως σημειώνει η Καθημερινή και η χρήση νέας τεχνολογίας για την προστασία των αναβατών δικύκλων. Το υπουργείο Μεταφορών εξετάζει την εφαρμογή συστήματος που δεν θα επιτρέπει σε μοτοσικλέτα να εκκινήσει εάν ο αναβάτης δεν φοράει κράνος.

Κλείσιμο
Η τεχνολογία έχει ήδη δοκιμαστεί και βασίζεται σε ειδικό αισθητήρα σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη. Το κόστος υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατ. ευρώ και το σύστημα θα μπορεί να τοποθετηθεί σε μηχανές με έτος κατασκευής από το 2000 και μετά.

Η σκέψη υλοποίησης προβλέπει ότι ο μηχανισμός θα εγκαθίσταται όταν ο αναβάτης εντοπίζεται από τις αρχές να κυκλοφορεί χωρίς κράνος, ώστε να μην μπορεί να το επαναλάβει, καθώς χωρίς τη χρήση κράνους η μηχανή δεν θα μπορεί να παίρνει μπροστά.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες

Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κύκλωμα καζίνο: Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο – «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά. Το έκανα για εντυπωσιασμό»
88 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης