Έρχονται νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: «Κόφτης» στις ανανεώσεις των διπλωμάτων στους ηλικιωμένους - Εκκίνηση μηχανής μόνο με κράνος

Θα γίνεται διασταύρωση ιατρικών γνωματεύσεων μέσω ΗΔΙΚΑ και αυστηρότερος έλεγχος των γιατρών - Προωθείται δέσμη μέτρων για τη μείωση των τροχαίων - Ειδικό σύστημα ΑΙ θα μπλοκάρει μηχανές αν ο αναβάτης δεν φοράει κράνος