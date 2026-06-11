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Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Λακκώματος στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη - Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα
UPD:
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) σε νταλίκα η οποία κινούνταν στην εθνική οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λακκώματος στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν τις 16:00 η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Εξαιτίας του συμβάντος η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη για λίγη ώρα, σύμφωνα με το rthess.gr. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Εξαιτίας του συμβάντος η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη για λίγη ώρα, σύμφωνα με το rthess.gr. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Φ.Ι.Χ. όχημα και σε Ε.Ι.Χ. όχημα, επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, στο Λάκκωμα Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2026
UPD:
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