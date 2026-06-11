Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Νταλίκα Θεσσαλονίκη

Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Λακκώματος στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη - Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
UPD:
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) σε νταλίκα η οποία κινούνταν στην εθνική οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λακκώματος στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν τις 16:00 η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Εξαιτίας του συμβάντος η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη για λίγη ώρα, σύμφωνα με το rthess.gr. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:


Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κλείσιμο



UPD:

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης