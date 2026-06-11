Η Πυροσβεστική έσωσε σκύλο που έπεσε σε γκρεμό παραλίας στη Ζάκυνθο, δείτε βίντεο

Ο σκυλάκος κινδύνεψε, αλλά οι Πυροσβέστες της Π.Υ. Ζακύνθου και της 17ης ΕΜΟΔΕ 🧑‍🚒 τον προσέγγισαν και με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού 🧗‍♂️, τον ανέβασαν με ασφάλεια από τον γκρεμό ⛰️ στην παραλία Πισίνες της Τ.Κ. Κεριού 🐕 και τον παρέδωσαν σε κτηνίατρο pic.twitter.com/IqEeD07jKr