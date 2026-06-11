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Ιερέας καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της πρεσβυτέρας μπροστά στο παιδί τους: «Της έκοψα τις κάρτες και με κατήγγειλε»
Ιερέας καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της πρεσβυτέρας μπροστά στο παιδί τους: «Της έκοψα τις κάρτες και με κατήγγειλε»
Μόλις κινήθηκε η ποινική δίωξη εναντίον του, ενημερώθηκε η αρμόδια Μητρόπολη στην οποία ανήκει
Για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ επανάληψη σε βάρος της πρεσβυτέρας του, μπροστά σε ένα από τα τρία ανήλικα τέκνα τους, καταδικάστηκε ιερέας στη Θεσσαλονίκη.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση και ενώπιον ανηλίκου, χωρίς να του αναγνωριστεί κάποιο ελαφρυντικό. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως με την εκτέλεση της ποινής να αναστέλλεται μέχρι το Εφετείο. Επιπλέον, του επέβαλε περιοριστικό όρο να μην προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.
Περιγράφοντας τα καταγγελλόμενα περιστατικά, η 46χρονη γυναίκα κατέθεσε - σε εμφανώς φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση - ότι επί σειρά ετών είναι θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς από τον ιερέα, με ύβρεις, απειλές αλλά ακόμα και σωματική βία.
Σχετικά με τα επίδικα περιστατικά για τα οποία καταδικάστηκε, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ο ιερέας - με τον οποίον βρίσκονται σε διάσταση- την απείλησε στις 8 και στις 9 του μήνα, μετά από ακόμα ένα επεισόδιο κατά το οποίο της επιτέθηκε λεκτικά. Μάλιστα, χρησιμοποίησε μια φράση, λέγοντάς της ότι «τελείωσες» κάτι το οποίο της προκάλεσε τρόμο καθώς έκανε και μια χαρακτηριστική κίνηση με το κλειδί στο λαιμό του, την ώρα που μπροστά ήταν ένα από τα ανήλικα παιδιά τους.
Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η γυναίκα περιέγραψε τον εφιάλτη που κατήγγειλε ότι ζούσε τα τελευταία χρόνια του γάμου της από τον εν διαστάσει σύζυγό της, λέγοντας μάλιστα ότι είχε πέσει και θύμα βιασμού. Η συγκεκριμένη καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές μετά την κατάθεση της γυναίκας σήμερα στο δικαστήριο.
«Όλο το θέμα είναι το οικονομικό. Όλα αυτά τα χρόνια τα χρήματα τα διαχειριζόταν η πρεσβύτερα, η οποία δεν μαγείρευε ποτέ και παρήγγειλε σουβλάκια, πίτσα και τοστ. Δεν έβαζε ποτέ κατσαρόλα. Αγόραζε ακριβά φουστάνια και παπούτσια, με αποτέλεσμα να καταχρεωθώ», ανέφερε, μεταξύ άλλων, τονίζοντας ότι η γυναίκα διαχειριζόταν την πιστωτική και τη χρεωστική του κάρτα.
«Δημιουργήθηκαν ανεξέλεγκτα χρέη λόγω της συμπεριφοράς της. Εγώ ήμουν όλη μέρα στην εκκλησία και είχα εμπιστοσύνη στη μάνα των παιδιών μου. Εκείνη με κατήγγειλε γιατί της έκοψα τη χρεωστική κάρτα. Δεν ισχύουν όσα ανέφερε για βιασμό. Όλες οι ερωτικές μας επαφές ήταν με συναίνεση και συγκατάθεση», είπε.
Σχετικά με τα επίδικα περιστατικά, ο ιερέας υποστήριξε ότι δεν απείλησε την πρεσβύτερα και έδωσε τη δική του εκδοχή. Όπως είπε, το προηγούμενο βράδυ κάλεσε από τον ναό την καταγγέλλουσα και της ανέφερε ότι το πρωί θα πήγαινε στο σπίτι για να της δώσει τα βιβλιάρια των παιδιών.
«Πρώτα ο Θεός, την άλλη μέρα το πρωί πήγα να αδειάσω το υπόγειο και η πρεσβύτερα με περίμενε στην είσοδο. Μου είπε τέσσερις πολύ άσχημες λέξεις. Δεν θύμωσα, κράτησα την ψυχραιμία μου. Της είπα επί λέξει "για εμένα έχεις τελειώσει", εννοώντας ότι θα βγάλουμε διαζύγιο. Όταν πήγα να μπω στο σπίτι της είπα "έχεις βάλει και σύρτη, ε;" και στη συνέχεια αποχώρησα. Είχαμε δώσει ραντεβού σε συγκεκριμένο μέρος για να δω τα παιδιά, όμως πήγε στην αστυνομία και με κατήγγειλε», ανέφερε.
«Πριν δύο εβδομάδες "έκοψα" την κάρτα. Επειδή τόσα χρόνια είχε αυτή την οικονομική κατάσταση και άνεση, πιστεύω της ήρθε "ο ουρανός σφοντύλι" και με κατήγγειλε για να με εκδικηθεί. Ποτέ δεν την απείλησα. Ποτέ δεν άσκησα βία ψυχολογική σε εκείνη και στα παιδιά», κατέληξε.
Σημειώνεται ότι την καταδίκη του ιερέα πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας, επισημαίνοντας ότι από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ξεκάθαρα ότι τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις και, μάλιστα, παρουσία των ανήλικων παιδιών.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση και ενώπιον ανηλίκου, χωρίς να του αναγνωριστεί κάποιο ελαφρυντικό. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως με την εκτέλεση της ποινής να αναστέλλεται μέχρι το Εφετείο. Επιπλέον, του επέβαλε περιοριστικό όρο να μην προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.
Περιγράφοντας τα καταγγελλόμενα περιστατικά, η 46χρονη γυναίκα κατέθεσε - σε εμφανώς φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση - ότι επί σειρά ετών είναι θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς από τον ιερέα, με ύβρεις, απειλές αλλά ακόμα και σωματική βία.
Σχετικά με τα επίδικα περιστατικά για τα οποία καταδικάστηκε, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ο ιερέας - με τον οποίον βρίσκονται σε διάσταση- την απείλησε στις 8 και στις 9 του μήνα, μετά από ακόμα ένα επεισόδιο κατά το οποίο της επιτέθηκε λεκτικά. Μάλιστα, χρησιμοποίησε μια φράση, λέγοντάς της ότι «τελείωσες» κάτι το οποίο της προκάλεσε τρόμο καθώς έκανε και μια χαρακτηριστική κίνηση με το κλειδί στο λαιμό του, την ώρα που μπροστά ήταν ένα από τα ανήλικα παιδιά τους.
Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η γυναίκα περιέγραψε τον εφιάλτη που κατήγγειλε ότι ζούσε τα τελευταία χρόνια του γάμου της από τον εν διαστάσει σύζυγό της, λέγοντας μάλιστα ότι είχε πέσει και θύμα βιασμού. Η συγκεκριμένη καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές μετά την κατάθεση της γυναίκας σήμερα στο δικαστήριο.
«Εγώ είμαι το θύμα»Στην απολογία του ο ιερέας αρνήθηκε μέχρι κεραίας τις καταγγελίες και υποστήριξε ότι εκείνος είναι το θύμα και ότι η πρεσβύτερα τον κατήγγειλε για να τον εκδικηθεί, επειδή δεν της έδινε άλλα χρήματα.
«Όλο το θέμα είναι το οικονομικό. Όλα αυτά τα χρόνια τα χρήματα τα διαχειριζόταν η πρεσβύτερα, η οποία δεν μαγείρευε ποτέ και παρήγγειλε σουβλάκια, πίτσα και τοστ. Δεν έβαζε ποτέ κατσαρόλα. Αγόραζε ακριβά φουστάνια και παπούτσια, με αποτέλεσμα να καταχρεωθώ», ανέφερε, μεταξύ άλλων, τονίζοντας ότι η γυναίκα διαχειριζόταν την πιστωτική και τη χρεωστική του κάρτα.
«Δημιουργήθηκαν ανεξέλεγκτα χρέη λόγω της συμπεριφοράς της. Εγώ ήμουν όλη μέρα στην εκκλησία και είχα εμπιστοσύνη στη μάνα των παιδιών μου. Εκείνη με κατήγγειλε γιατί της έκοψα τη χρεωστική κάρτα. Δεν ισχύουν όσα ανέφερε για βιασμό. Όλες οι ερωτικές μας επαφές ήταν με συναίνεση και συγκατάθεση», είπε.
Σχετικά με τα επίδικα περιστατικά, ο ιερέας υποστήριξε ότι δεν απείλησε την πρεσβύτερα και έδωσε τη δική του εκδοχή. Όπως είπε, το προηγούμενο βράδυ κάλεσε από τον ναό την καταγγέλλουσα και της ανέφερε ότι το πρωί θα πήγαινε στο σπίτι για να της δώσει τα βιβλιάρια των παιδιών.
«Πρώτα ο Θεός, την άλλη μέρα το πρωί πήγα να αδειάσω το υπόγειο και η πρεσβύτερα με περίμενε στην είσοδο. Μου είπε τέσσερις πολύ άσχημες λέξεις. Δεν θύμωσα, κράτησα την ψυχραιμία μου. Της είπα επί λέξει "για εμένα έχεις τελειώσει", εννοώντας ότι θα βγάλουμε διαζύγιο. Όταν πήγα να μπω στο σπίτι της είπα "έχεις βάλει και σύρτη, ε;" και στη συνέχεια αποχώρησα. Είχαμε δώσει ραντεβού σε συγκεκριμένο μέρος για να δω τα παιδιά, όμως πήγε στην αστυνομία και με κατήγγειλε», ανέφερε.
«Πριν δύο εβδομάδες "έκοψα" την κάρτα. Επειδή τόσα χρόνια είχε αυτή την οικονομική κατάσταση και άνεση, πιστεύω της ήρθε "ο ουρανός σφοντύλι" και με κατήγγειλε για να με εκδικηθεί. Ποτέ δεν την απείλησα. Ποτέ δεν άσκησα βία ψυχολογική σε εκείνη και στα παιδιά», κατέληξε.
Σημειώνεται ότι την καταδίκη του ιερέα πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας, επισημαίνοντας ότι από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ξεκάθαρα ότι τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις και, μάλιστα, παρουσία των ανήλικων παιδιών.
Να σημειωθεί ότι μόλις κινήθηκε η ποινική δίωξη εναντίον του, ενημερώθηκε η αρμόδια Μητρόπολη στην οποία ανήκει.
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