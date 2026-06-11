Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Τροχαίο με έναν τραυματία στην Καλλιθέα
Τροχαίο με έναν τραυματία στην Καλλιθέα
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα - Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο
Τροχαίο σημειώθηκε στην Καλλιθέα πριν λίγη ώρα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από την σύγκρουση υπήρξε ένας τραυματίας ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Τζάνειο.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός του ενδέχεται να είναι σοβαρός.
Στο σημείο του τροχαίου έχει φτάσει η Τροχαία.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός του ενδέχεται να είναι σοβαρός.
Στο σημείο του τροχαίου έχει φτάσει η Τροχαία.
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