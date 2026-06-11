Τροχαίο με έναν τραυματία στην Καλλιθέα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Καλλιθέα

Τροχαίο με έναν τραυματία στην Καλλιθέα

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα - Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο

Τροχαίο με έναν τραυματία στην Καλλιθέα
Τροχαίο σημειώθηκε στην Καλλιθέα πριν λίγη ώρα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από την σύγκρουση υπήρξε ένας τραυματίας ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Τζάνειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός του ενδέχεται να είναι σοβαρός.

Στο σημείο του τροχαίου έχει φτάσει η Τροχαία.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης