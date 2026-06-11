Τρίτη μέρα καθυστερήσεων στις πτήσεις, ελέγχουν τα ραδιοβοηθήματα σε ώρες αιχμής, πότε αναμένεται ομαλοποίηση στο «Ελ. Βενιζέλος»

Οι καθυστερήσεις ξεπέρασαν και τη μία ώρα - Ομαλοποίηση αναμένεται μετά τις 18:00 σήμερα όταν και θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι που είχε προγραμματίσει η ΥΠΑ - Θα μπορούσαν να γίνουν τη νύχτα για να μην προκαλείται αναστάτωση, λένε ειδικοί

από και προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος».



Το φαινόμενο δεν συνδέεται με έκτακτο συμβάν ή τεχνική βλάβη, αλλά με τους ελέγχους στα τεχνικά συστήματα προσέγγισης στο αεροδρόμιο, που είχε προγραμματίσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Οι διαδικασίες αφορούν κυρίως το Σύστημα Ενόργανης Προσγείωσης (Instrument Landing System – ILS), ένα κρίσιμο επίγειο ραδιοναυτιλιακό σύστημα που παρέχει στους πιλότους ακριβή οριζόντια και κατακόρυφη καθοδήγηση κατά την τελική φάση της προσέγγισης και της προσγείωσης.



από τις 15.00 έως τις 18.00, ενώ σήμερα ξεκίνησαν από τις 16.00. Ορισμένες πληροφορίες ανέφεραν ως ενδεχόμενο οι έλεγχοι να συνεχιστούν έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ωστόσο το πιθανότερο είναι να ολοκληρωθούν σήμερα.



Η επιλογή αυτή από την ΥΠΑ σε ώρες αιχμής μάλιστα ευθύνεται για τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί. Πηγές της αεροπορικής αγοράς, σημείωναν στο protothema.gr, πάντως, πως παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος των ραδιοβοηθημάτων είναι άκρως απαραίτητος για λόγους ασφαλείας και ορθώς γίνεται (και) αυτή την εποχή του χρόνου, θα μπορούσε να γίνει νυχτερινές ώρες, ώστε να αποφευχθεί η διατάραξη στην εναέρια κυκλοφορία και η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν μάλιστα ότι το βουλγαρικό πλήρωμα ενημέρωσε πως έχει την κατάρτιση , την εμπειρία και τη διάθεση να κάνει την εργασία τις νυχτερινές ώρες, αλλά το αίτημά του δεν έγινε δεκτό από την ελληνική πλευρά, για λόγους ασφαλείας.



Λόγω ακριβώς των ελέγχων τις συγκεκριμένες ώρες και, με βάση και σχετική οδηγία από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μειώνεται η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις ειδικά σε αυτές που έχουν προγραμματιστεί σε αυτό το χρονικό διάστημα, με τις εκτιμήσεις ως προς τη διάρκεια των καθυστερήσεων να κάνουν λόγο για 45 έως 60 λεπτά αν και σε κάποιες πτήσεις καταγράφηκαν καθυστερήσεις μεγαλύτερης της μίας ώρας.



Αντίστοιχα προκαλείται ντόμινο καθυστερήσεων και σε επόμενες, κοντινές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες στο διάστημα ειδικά μετά το πέρας των ελέγχων ειδικά σε αυτή τη χρονική συγκυρία όπου ούτως ή άλλως «τρέχει» το ενισχυμένο θερινό πρόγραμμα των αεροπορικών εταιρειών με πιο συχνά δρομολόγια σε περισσότερους προορισμούς.



Δείτε φωτογραφίες πτήσεις προς το «Ελ. Βενιζέλος» οι οποίες εμφάνισαν καθυστέρηση τις τελευταίες ώρες:





Αεροπλάνο τύπου Falcon της Βουλγαρίας «σάρωσε» τον αθηναϊκό ουρανό Υπενθυμίζεται πως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μίσθωσε ένα Dassault Falcon 2000,



Κλείσιμο Η διαδρομή που έκανε σήμερα το Falcon πάνω από την Αττική

Το βουλγαρικό Falcon ελέγχει με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού που διαθέτει, εάν λειτουργούν σωστά όλα τα μηχανήματα που διαθέτει η ΥΠΑ για να κατευθύνουν τα διερχόμενα, εισερχόμενα και εξερχόμενα αεροσκάφη οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας με ασφάλεια και, σε όποια κριθεί ότι χρειαστεί, γίνεται ένα «calibration», δηλαδή μια απαραίτητη ρύθμιση.



Η διαδρομή που έκανε χθες το Falcon πάνω από την Αττική Αντιμέτωποι με καθυστερήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν και τη μία ώρα, ήρθαν από την περασμένη Τρίτη, επιβάτες που ταξίδευανΤο φαινόμενο δεν συνδέεται με έκτακτο συμβάν ή τεχνική βλάβη, αλλά με τους ελέγχους στα τεχνικά συστήματα προσέγγισης στο αεροδρόμιο,Οι διαδικασίες αφορούν κυρίως το Σύστημα Ενόργανης Προσγείωσης, ένα κρίσιμο επίγειο ραδιοναυτιλιακό σύστημα που παρέχει στους πιλότους ακριβή οριζόντια και κατακόρυφη καθοδήγηση κατά την τελική φάση της προσέγγισης και της προσγείωσης.Οι έλεγχοι που ξεκίνησαν από την περασμένη Τρίτη αφορούν τα αεροβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας και πραγματοποιούνται με ειδικό αεροσκάφος ειδικά τις ώρες συνήθωςενώΟρισμένες πληροφορίες ανέφεραν ως ενδεχόμενο οι έλεγχοι να συνεχιστούν έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου,Λόγω ακριβώς των ελέγχων τις συγκεκριμένες ώρες και, με βάση και σχετική οδηγία από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μειώνεται η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις ειδικά σε αυτές που έχουν προγραμματιστεί σε αυτό το χρονικό διάστημα, με τις εκτιμήσεις ως προς τη διάρκεια των καθυστερήσεων ναΑντίστοιχαπου είναι προγραμματισμένες στο διάστημα ειδικά μετά το πέρας των ελέγχων ειδικά σε αυτή τη χρονική συγκυρία όπου ούτως ή άλλως «τρέχει» το ενισχυμένο θερινό πρόγραμμα των αεροπορικών εταιρειών με πιο συχνά δρομολόγια σε περισσότερους προορισμούς.Υπενθυμίζεται πως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μίσθωσε ένα Dassault Falcon 2000, αεροπλάνο της βουλγαρικής κυβέρνησης προκειμένου να κάνει τους εν λόγω ελέγχους αφού, και τα δύο ελληνικά αεροσκάφη, μάλιστα το ένα είναι Cessna Citation 10, το ταχύτερο πολιτικό αεροπλάνο του κόσμου, καθώς μπορεί να πετά με ταχύτητα Mach 0,935 ή 1.145 χ.α.ω.- είναι καθηλωμένα στο έδαφος λόγω βλαβών.Το βουλγαρικό Falcon ελέγχει με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού που διαθέτει, εάν λειτουργούν σωστά όλα τα μηχανήματα που διαθέτει η ΥΠΑ για να κατευθύνουν τα διερχόμενα, εισερχόμενα και εξερχόμενα αεροσκάφη οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας με ασφάλεια και, σε όποια κριθεί ότι χρειαστεί, γίνεται ένα «calibration», δηλαδή μια απαραίτητη ρύθμιση.





Τι είναι η πτήση επιθεώρησης και γιατί ρίχνει τη χωρητικότητα Τα ραδιοβοηθήματα είναι τα «ηλεκτρονικά μάτια» με τα οποία ένα αεροσκάφος προσεγγίζει ή απογειώνεται με ασφάλεια όταν ακολουθεί τυποποιημένες διαδικασίες. Στην πράξη, η επιθεώρηση πτήσης ελέγχει αν η εκπεμπόμενη καθοδήγηση που «βλέπει» το αεροσκάφος αντιστοιχεί στην πραγματική, δημοσιευμένη πορεία και αν παραμένει μέσα στις ανοχές που απαιτεί η ασφάλεια πτήσεων.



Σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο, αυτό συνδέεται κυρίως με τα βοηθήματα προσέγγισης ακριβείας, όπως το ILS, όπου ο τοπικός υπεύθυνος δίνει πλευρική καθοδήγηση προς τον άξονα του διαδρόμου και το glide slope την κατακόρυφη κάθοδο· άλλα βοηθήματα όπως VOR και DME παρέχουν αντίστοιχα διόπτευση και απόσταση. Πρόκειται για τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στην προσέγγιση και την απογείωση και οι έλεγχοι γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.



Ο λόγος που μια τέτοια επιθεώρηση παράγει καθυστερήσεις είναι επιχειρησιακός. Το ειδικό αεροσκάφος δεν κάνει «μια βόλτα» πάνω από το αεροδρόμιο· εκτελεί επαναλαμβανόμενα περάσματα και ελεγχόμενες διαδρομές σε συγκεκριμένα προφίλ, ενώ ταυτόχρονα η υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να προστατεύσει τον χώρο και να μειώσει τον ρυθμό αφίξεων και αναχωρήσεων.