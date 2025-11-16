Αλαφούζος για όλα: Έχουμε μάθει από τα λάθη μας, θα προχωρήσουμε όμως μπροστά και θα αναγεννηθούμε - Τι είπε για διοικητικά, Γιοβάνοβιτς και ΕΠΟ

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-deadlwt8ij6x)

«Θα είχα επιφυλάξεις και ελπίδες. Όχι ότι έχει σημασία, αλλά δεν είναι 15 χρόνια δικά μου. Όταν αναμίχθηκα με τον Παναθηναϊκό, λόγω έλλειψης άλλου προσώπου στόχος μου ήταν να κάνω την Παναθηναϊκή Συμμαχία. Αυτό απέτυχε παταγωδώς. Ο Παναθηναϊκός έχει 2.000.000 φίλους στην Ελλάδα, από τους οποίους οι 500.000 είναι "μπετόν" και οι 100.000 ξοδεύουν 500 ευρώ τον χρόνο για την ομάδα. Ενδεχομένως για την κακή οικονομική κατάσταση της χώρας το 2012 απέτυχε παταγωδώς. Δεν ήταν πρόθεσή μου να αγοράσω τον Παναθηναϊκό, δεν είχα τη δυνατότητα και είχε χρέη η ομάδα. Είχε ένα πανάκριβο ρόστερ που δεν συμβάδιζε με τα έσοδά της».«Οπωσδήποτε νιώθω πιο ασφαλής τώρα. Εγώ ζήτησα από τον κ. Γιοβάνοβιτς να αποχωρήσει. Δεν άκουσα κάποια εισήγηση. Είχαμε μεγάλη ανησυχία ότι δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα. Μου έλεγαν οι συνεργάτες μου ότι θα χρεωνόμουν εγώ την αποτυχία εάν έδιωχνα τον Γιοβάνοβιτς. Αυτοσκοπός του Παναθηναϊκού η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μιλήσαμε με τον Πάουλο Σόουζα, είχε ενδοιασμούς με κάποιους παίκτες. Τυχαία μιλώντας με τον φίλο μου τον Ατζούν, μου πρότεινε τον Φατίχ Τερίμ. Ενώ ξεκίνησε καλά, για κάποιους λόγους ξέφυγε. Δεν θα δεχόμουν να πάμε με μια ομάδα, που όπως την έβλεπα εγώ, γιατί ήταν δική μου απόφαση, δεν θα μπορούσε να κερδίσει το πρωτάθλημα».«Χωρίς καμία αμφιβολία κάθε ομάδα χρειάζεται τους οπαδούς της. Είχα μια συνάντηση με τη Θύρα 13 που ήταν εποικοδομητική. Έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα, άργησα να το κάνω. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι συμβαίνει».«Όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Έγιναν λάθη. Δεν είμαι δυσαρεστημένος από τον κ. Παπαδημητρίου. Είναι άδικο αυτό που λέγεται γιατί οι περισσότερες μεταγραφές του πέτυχαν. Έκανα λάθη προσωπικά».«Είχαμε μια μεγάλη διαφορά, που τη χάναμε σιγά σιγά. Χρειάστηκε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός δεν πιστεύει στο Fair Play. Ο κανονισμός της Σούπερ Λιγκ προέβλεπε ότι έπρεπε να δοθούν περισσότερες ημέρες. Είχα πει στον κ. Γιοβάνοβιτς ότι θα προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με τη Σούπερ Λιγκ για να κερδίσουμε με μια ημέρα. Πήγαμε Τρίτη το παιχνίδι, αλλά μου είπε ο κ. Γιοβάνοβιτς ότι τα παιδιά είναι έτοιμα να παίξουν. Μου είπε ότι τα παιδιά έχουν ψυχολογία και θέλουν να παίξουν. Παρακάλεσα τον Λεωνίδα Μπουτσικάρη να μιλήσει στον Γιοβάνοβιτς και να του πει πως υπάρχει και ποινική ευθύνη αν αρρώσταινε κάποιος. Δεν μπορούσα να αλλάξω γνώμη στον κ. Γιοβάνοβιτς. Αν δεν υπήρχαν κάποιες διαιτησίες πιθανόν να είχαμε κερδίσει το πρωτάθλημα.Και εκλάπη και εχάθη εκείνο το πρωτάθλημα».«Δεν μου αρέσει ο όρος απόλυση. Αποχώρηση. Επίσης οι προπονητές έχουν τεράσιες αποζημιώσεις και πληρώθηκε. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Ο κ. Γιοβάνοβιτς μου είχε πει πως μετά από 3-4 χρόνια ένας προπονητής δεν μπορεί να εμπνεύσει και πρέπει να φεύγει. Την κάτω βόλτα την πήραμε σαν ομάδα από τη στιγμή που είχαμε 10 βαθμούς διαφορά, πήγαμε στην Κύπρο, και ενώ άλλες ομάδες πήγαν στην Ολλανδία, εμείς κάναμε διακοπές. Από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο και μετά οι αριθμοί έπεσαν. Σέβομαι, εκτιμώ και έχω κάποια επαφή ακόμα με τον κ. Γιοβάνοβιτς. Το δεύτερο είναι ότι όταν ξεκίνησε το επόμενο πρωτάθλημα χάσαμε όλα τα ντέρμπι. Ήταν σαφές πως είχε χαθεί η μαγεία και η δύναμη της ομάδας. Πήρα το ρίσκο επειδή ήθελα να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν οι κατάλληλες επιλογές αυτές που έκανα. Εγώ τον πήρα τον Τερίμ, κανείς δεν είχε ανάμιξη. Αν ήξερα τα αποτελέσματα δεν θα είχα ζητήσει από τον κ. Γιοβάνοβιτς να αποχωρήσει».«Τις επιλογές τις έκανε ο Γιοβάνοβιτς. Τον Μαντσίνι τον πήρα εγώ και μάλιστα κάπως κρυφά, δικτακτορικά και τον επέβαλλα στην ομάδα. Στο θέμα των παικτών ο Γιοβάνοβιτς ήταν επιφυλακτικός και δεν ήθελε να ξοδέψει χρήματα. Όλες οι αποφάσεις θα έχουν τουλάχιστον την έγκριση του κ. Μπενίτεθ. Απλά να σημειώσω ότι δεν υπήρχε ο Μπενίτεθ όταν αποκτήθηκε ο Τεττέη».«Θα χρειαστεί χρόνο ο Μπενίτεθ, αν κι εγώ έχω ήδη δει κάποια πράγματα. Τον Γενάρη θα ενισχύσουμε την ομάδα σύμφωνα με όσα καταδείξει ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Ένα από τα θέματα του Παναθηναϊκού είναι πως οι παίκτες έχουν γυμναστεί πάρα πολύ, αλλά με λάθος τρόπο. Έχει έναν καταπληκτικό γυμναστή, ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά και με έχει εντυπωσιάσει. Μου εξήγησε πως η εκγύμναση που έγινε το καλοκαίρι ήταν πολύ στατική με βάρη και δεν έγιναν πολλά ανοίγματα».«Τον Μάιο του 2027 ολοκληρώνεται το νέο μας γήπεδο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Ακρόπολη. Μέχρι τότε πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Στον αθλητισμό όμως ποτέ δεν είσαι μόνος».«Ο Μπαλντίνι μου είπε ότι κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Όταν ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα είχε όλη την Εθνική ομάδα. Θα πρέπει να έχετε ένα κορμό με Έλληνες παίκτες και πιο μικρά συμβόλαια. Αν παίρνετε έναν ξένο με πολύ καλά χρήματα είναι δύσκολο να τον πουλήσεις μετά.Τα κριτήρια με τα οποία θα πάρουμε παίκτες θα είναι πιο σωστά, δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ελληνικός κορμός με ορισμένους εξαιρετικούς ξένους!Υπάρχουν δύο φάσεις. Όταν ξεκίνησα στον Παναθηναϊκό, πρόθεσή μου ήταν να οργανώσω την Παναθηναϊκή Συμμαχία, όχι να διοικήσω. Τότε πρόεδρος ήταν ο κ. Γόντικας. Ο ΠΑΟ είχε πολλά χρέη. Η ευθύνη στο ποδόσφαιρο είναι κάτι προσωπικό. Ο κ. Γόντικας είχε ευθύνη. Δεν άντεξε στην πίεση, είχε οικογένεια και δεν μπορούσε να καταστραφεί οικονιμικά. Δεν είχα την οικονομική δυνατότητα ούτε την πρόθεση να αγοράσω τον Παναθηναϊκό. Πούλησα 2-3 ραδιόφωνα, υποθήκευσα το σπίτι μου. Μας έκλεψαν το πρωτάθλημα βαριά, ο Ολυμπιακός, το ξέρουν όλοι, η διαιτησία ήταν εγκληματική.Η περίοδος η πρώτη ήταν καταστροφική. Σιγά σιγά είχα τη δυνατότητα να ξεπληρώσω τα χρέη. Άλλαξε ο φορολογικός νόμος ξαφνικά. Οπότε αυξήθηκαν και τα χρέη. Αφού αντιμετωπίσαμε και τα χρέη αρχίσαμε να ξαναχτίζουμε τον Παναθηναϊκό. Δεν είχαμε επιτυχίες. Ο κ. Γιοβάνοβιτς ήταν η μεγαλύτερή μας επιτυχία. Ήμουν όμως πεπεισμένος πως δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα με εκείνον».«Κανένας επιχειρηματίας δεν μπορεί να ξέρει τι του επιφυλλάσσει το μέλλον. Έχει σκεφτεί ποτέ κανείς πόσα παραπάνω χρήματα κέρδισε ο Ολυμπιακός που του έφτιαξαν το γήπεδο; Ο Παναθηναϊκός έχει είτε το ΟΑΚΑ είτε την Λεωφόρο, που είναι μικρή η χωρητικότητά της. Αντιμετωπίζαμε έναν ανταγωνισμό που δεν ήταν δίκαιος με τη διαφορά του γηπέδου. Ο Ολυμπιακός είχε επίσης τα χρήματα του Champions League. Πολλά παραπάνω έσοδα. Δαυίδ με Γολιάθ. Και πολλές φορές διεκδικήσαμε το πρωτάθλημα και φτάσαμε κοντά. Τώρα μπορώ και θα βοηθήσω με κάθε τρόπο. Όμως δεν θα είμαι πάντα εδώ. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπορεί να σταθεί μόνος του. Κάποια στιγμή είτε δεν θα υπάρχω είτε δεν θα μπορώ».«Τον Αύγουστο του 2016 η κυβέρνηση μου πάγωσε όλους τους λογαριασμούς με μία εισαγγελική απόφαση. Δεν είχα καθόλου έσοδα. Τον ΣΠΟΡΦΜ όταν τον πήρα χρωστούσε χρήματα και κάναμε 2-2,5 χρόνια να τους ξεπληρώσουμε. Στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν τραβήχτηκε η πρίζα. Είχα δηλώσει να έρθει κάποιος να τον πάρει και ήλπιζα να έρθει κάποιος να τον πάρει. Στον Παναθηναϊκό μάζευα χρήματα με κάθε τρόπο. Καθυστερήσαμε κάποιους μισθούς μερικές φορές, όμως πληρώναμε κανονικά. Υπήρχαν ακραίοι κανονισμοί. Πληρώναμε. Δεν τραβήχτηκε η πρίζα. Υπήρξε ένας Ταϊλανδός, είχε δώσει κι 1 εκατ., αλλά δεν προχώρησε η περίπτωση του. Πήγα στον κ. Γιαννακόπουλο, όμως δεν προχώρησε, γιατί ήθελε εκείνος να είμαι εγώ μπροστά οικονομικά, αλλά δεν μπορούσα. Έχω άριστη σχέση με τον κύριο Γιαννακόπουλο και τον ευχαριστώ για όσα κάνει για το μπάσκετ. Δεν έχω δεχθεί ποτέ πρόταση. . Όσα γράφονται είναι ψέματα, είναι fake news και ίσως προέρχονται από τους αντιπάλους μας».««Η κατάσταση σήμερα στην διαιτησία, γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιες ομάδες έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Κάνουμε κι άλλα πράγματα που δεν τα γνωρίζετε. Αλλά δεν ανατινάζουμε φούρνους, δεν δέρνουμε διαιτητές, ούτε σπάμε αυτοκίνητα. Με το VAR και το ημιαυτόματο οφσάιντ τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Πχ τώρα κυνηγάνε την Κηφισιά γιατί μας πούλησε τους Τεττέη και Παντελίδη.Κάτι άλλο που κάναμε. Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε τα λεφτά του στοιχήματος. Αυτό ήταν πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού και μάλιστα υπήρξε επιθυμία άλλων ομάδων να μοιράζονται τα χρήματα ανάλογα με την εμπορικότητα. Εγώ επέμεινα να πάρουν όλες οι ομάδες από 2 εκατ. ευρώ και συμφώνησε και ο πρωθυπουργός. Τώρα αυτές έχουν έσοδα 5 εκατ. ευρώ και δεν είναι τόσο εξαρτημένες. Γιατί αλλιώς μία μικρή ομάδα δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν βρει έναν ισχυρό να την βοηθάει ποικιλοτρόπως. Ελπίζω να κινηθεί η κυβέρνηση για κάποιες μικρές ομάδες κι αυτό που γίνεται. Θα πάρουμε κι εμείς νομικές πρωτοβουλίες για να κυνηγήσουμε τα στημένα παιχνίδια».«Το είπα μεταφορικά, κακές διαιτησίες που συνέβαλαν για να χάσουμε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είχε την εξουσία, μετά περάσαμε σε μια φάση ΠΑΟΚ και λίγο ΑΕΚ! Τα ξέρετε όλοι! Υπήρξαν αποδείξεις, δυστυχώς η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει τιμωρήσει κανέναν, όλα αυτά που ακούστηκαν, δεν υπήρξε κανένας που να είχε ευθύνη. Τα τηλέφωνα, τα... Φαταούλ, τα τηλέφωνα για να αλλάξουν αποτελέσματα τότε, FIFA και UEFA για αθλητικές παραβάσεις ζητούν ενδείξεις ενοχής, όχι αποδείξεις, όταν η Γιουβέντους υποβιβάστηκε, αθωώθηκαν όλοι στα ποινικά δικαστήρια κι αυτό έγινε μάθημα στην Ιταλία, όπως και στην Τουρκία. Είναι διαφορετική η καταδίκη σε ένα δικαστήριο και διαφορετική η τιμωρία μιας ομάδας με ενδείξεις. Η αθλητική δικαιοσύνη, δυστυχώς, δεν έχει λειτουργήσει στην Ελλάδα».«Δεν θα ήθελα να τις κατονομάσω. Τις ξέρετε. Δεν θα σας πω τι θα κάνουμε σε νομικό επίπεδο».«Κρίθηκε τότε πως η ποινή αυτή ήταν υπερβολική και άλλαξε και γι' αυτό κράτησε μόλις έναν χρόνο ο κανονισμός. Μας έλειπαν εκατομμύρια εκείνη την εποχή και όχι χιλιάδες ευρώ. Η οικονομική μου κατάσταση δεν ήταν εύρωστη τότε. Θα έπρεπε ίσως να έχω κάνει οικονομίες ναι. Έκανα λάθος. Ο Παναθηναϊκός τότε δεν είχε τα έσοδα που έπρεπε. Το τράβηγμα της πρίζας ήταν προσπάθεια να βρεθεί άλλος επενδυτής. Συνέχισα να πληρώνω και ποτέ δεν άφησα τον κόσμο απλήρωτο. Γι' αυτό έγινε η καταστροφή τότε».«Υπάρχει μόνο ένας επιχειρηματίας που μας έδωσε κάποτε 1 εκατ. ευρώ και συμβάλλει κάθε χρόνο με χορηγίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και αυτός είναι ο μοναδικός που έχει κάνει κάτι».Μετά από μια μικρή διακοπή συνεχίζεται η συνέντευξη.«Δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι. Έχω αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες που είναι δύσκολο να αποκτήσει ένας νέος επενδυτής . Αν ερχόταν ένας οργανισμός που ήθελε να τρέξει τον Παναθηναϊκό, θα τον έδινα. Δεν είναι θέμα τιμής. Δεν ξέρω τι θα έκανα με τα χρήματα, αν θα τα έδινα στον Παναθηναϊκό».«Δεν πετάχθηκαν από το παράθυρο τα χρήματα. Ο Παναθηναϊκός δεν έπεσε κατηγορία. Τα χρέη ήταν μεγάλα όπως και τα έξοδα. Έγινε πρόεδρος γιατί κανένας δεν ήθελε να γίνει λόγω των χρεών που υπήρχαν. Όλα τα λεφτά δόθηκαν για να αντιμετωπιστούν τα χρέη και τις λάθος επιλογές. Ήταν μία ακριβή ομάδα που προσπαθούσε να ανταγωνιστεί για το πρωτάθλημα χωρίς να έχει τα έσοδα».«Πρωτάθλημα, βιωσιμότητα, καινούργιο γήπεδο και προπονητικό κέντρο. ήδη έχουμε το καλύτερο προπονητικό κέντρο και ενισχύουμε συνεχώς τις ακαδημίες μας. Πάμε καλά στις Ακαδημίες, μέρος της βιωσιμότητας είναι και οι Ακαδημίες που κι αυτές πέρασαν προβλήματα το 2017 και το 2018, όπως όλος ο οργανισμός. Όσον αφορά το καλοκαίρι, δαπανήθηκαν πολλά εκατομμύρια σε μεταγραφές. Για τον κ. Βιτόρια είχαμε δίλημμα αν πρέπει να τον αλλάξουμε, δεν είχε κάνει προετοιμασία όταν ανέλαβε μετά τον Αλόνσο. Προσπαθήσαμε για Ευρώπη, από λεπτομέρειες δεν περάσαμε τη Ρέιντζερς, στόχος ήταν η καλή πορεία στην Ευρώπη, μετά δεν προχώρησε καθόλου καλά η ομάδα και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τον προπονητή. Όσον αφορά τις επιλογές των προπονητών, ο Βιτόρια είχε το βιογραφικό για τον Παναθηναϊκό, είχε σοβαρή παρουσία στον ευρωπαϊκό χώρο, ο Αλόνσο ήταν ατυχής επιλογή, ο Βιτόρια όχι. Θέλαμε να βρούμε έναν προπονητή ανερχόμενο, διότι πολλοί δεν έρχονται στην Ελλάδα γιατί δεν έχουμε καλή φήμη σαν χώρα».«Σε μεγάλο βαθμό και ετοιμάζουμε πολλά πράγματα με τον Ερασιτέχνη. Κάνουμε πολλά πράγματα και θα κάνουμε κι άλλα. Την τελευταία διετία έχουμε δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ»«Ακολουθώ μία συμβολή στην Θάτσερ. Ποτέ δεν διαβάζω κακές ειδήσεις για να μην αναλώνω ενέργεια σε αρνητικές ειδήσεις. Μπορεί να επανέλθω στο Τουίτερ. Ο Κομπότης δεν είχε ρόλο στην ΠΑΕ. Είναι φίλος. Έχει γνώσεις, έχει εμπειρίες. Είναι ποδοσφαιρικό φίλος που σε διάφορα θέματα μιλάμε. Η εμπειρία του είναι πολύ μεγάλη. Είναι ο πιο έμπειρος απ' όλους. Νομίζω είναι άδικο. Γιατί δεν έχει τέτοια σχέση ο κ. Κομπότης. Εμάς μας χτυπάνε πολύ εύκολα και λένε διάφορα πράγματα, άλλα αληθινά και άλλα όχι».«Με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Δεν μπορούμε να λέμε πω πω τι πάθαμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Αισθάνομαι αρκετά αισιόδοξος. Αναδιοργανώσαμε και το ποδοσφαιρικό τμήμα και την διοίκηση. Μέχρι τώρα υπήρχε ένας άνθρωπος, εγώ, που έβαζε απλώς χρήματα για να καλύψει ανάγκες. Τώρα υπάρχει και ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει βιώσιμος».«Οι εγκαταστάσεις στο Κορωπί είναι του Παναθηναϊκού. Για κάποιους λόγους νομικούς κλπ κάποια πράγματα δεν έχουμε ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά δεν έχει αλλάξει η πρόθεση.Στην επέκταση αγοράζουμε συνέχεια γη. Θα βάλουμε κι άλλα γήπεδα. Υπάρχει σκέψη για να κάνουμε και κάτι με τον Ερασιτέχνη, αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω κάτι ακόμα».«Πάντοτε πρέπει κανείς να διαπραγματεύεται. Δεν μπορεί να πεις ζήτω ο Βοτανικός όταν είναι σε φάση συζητήσεων για να πάρεις ότι καλύτερο μπορείς. Υπήρχε μεγάλη αγάπη στην Λεωφόρο. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια, είχε αλλάξει και ο νόμος για να επεκταθεί το γήπεδο πάνω από τα πεζοδρόμια, αλλά η χωρητικότητα πήγαινε μόνο μέχρι 21 χιλ.. Αρχικά δεν υπήρχε η προοπτική του Βοτανικού. Η Κυβέρνηση έχει επωμιστεί το μεγαλύτερο μέρος από τη Διπλή Ανάπλαση. Ευχαριστώ και τον κ. Μπακογιάννη και τον κ. Δούκα.. Δεν θα το λένε Βοτανικό, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα».«Ήταν πάντα στις προτεραιότητες μας, αλλά είχαμε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε. Όταν δίνεις μάχη επιβίωσης, δεν μπορείς να κάνεις ότι κάνεις όταν τα έχεις λύσει αυτά. Για να αντιμετωπίσεις 180 εκατ. χρέη θέλει χρόνο. Έχω αναλάβει τις ευθύνες μου. Δεν ήταν ούτε από έλλειψη προσπάθειες, ούτε από έλλειψη επιθυμίας».«Ειναι στο κέντρο της Αθήνας. Θα φαίνεται η Ακρόπολη. Είναι δίπλα στην αρχαία Αγορά. Δεν υπάρχει πιο κεντρικό σημείο. Έχει φοβερή ιστορία, είναι ο Ελαιώνας της Αρχαίας Αθήνας. Ήταν δίπλα στις συζητήσεις από τους φιλοσόφους. Είχε υποβαθμιστεί η περιοχή. Τώρα αλλάζει και θα αναπτυχθεί πάρα πολύ. Θα κάνουμε προσπάθεια να μην κατεδαφιστεί η Λεωφόρος. Θα ήθελα να γίνουν αθλητικές εγκαταστάσεις. Να κάνουμε τον Τάφο του Ινδού μουσείο. Ακόμα και η ιδιοκτησία της γης την αμφισβητούσε ο Δήμος και δεν μπορούσε να αποδείξει ο Ερασιτέχνης ότι είναι δική του. Θα έπρεπε να θυμίζει Παναθηναϊκό αυτή η περιοχή, που ούτως ή άλλως θυμίζει πολύ. Το ΟΑΚΑ είναι σε Παναθηναϊκή περιοχή, αλλά είναι άχαρο για ποδόσφαιρο».«Για τον Λάζαρο Λάμπρου προσπάθησα εγώ ο ίδιος να τον κρατήσουμε. Πολλά παιδιά επηρεάζονται από τους μάνατζερς. Τον οδήγησαν να πάει στην Ιταλία και τώρα παίζει στον Βόλο. Δεν ξέρω γιατί έφυγε ο Παντελίδης. Είχα κάνει λάθος με την στελέχωση της ακαδημίας. Είχαμε απώλειες και άλλα φαινόμενα στην ακαδημία».«Νομίζω θα είναι τα έσοδα του γηπέδου 5-6 φορές περισσότερα από σήμερα».«Έχει υπάρξει μία μεγάλη αλλαγή. Μέχρι πριν μερικά χρόνια υπήρχε παντοκρατορία του Ολυμπιακού. Τώρα υπάρχουν κι άλλες ομάδες που διεκδικούν με άλλες ομάδες. Είναι διαφορετικό να είναι μία ομάδα και διαφορετικό να διεκδικούν κι άλλοι. Νομίζω πως η σημερινή ΕΠΟ είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Δεν θεωρώ πως κανείς δεν παραδέχεται πως η διαιτησία αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη. Υπάρχει πρόβλημα με τις ΕΠΣ. Ανορθόδοξος ο τρόπος που διοικείται η ΕΠΟ. Άλλες ΕΠΣ είναι οργανωμένες κι άλλες επηρεάζονται εύκολα. Παρ' όλα αυτά έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Η σημερινή διοίκηση είναι καλύτερη, παρ' ότι έχουμε μέρος εμείς σ' αυτή».«Δεν έχω διάθεση να λαδώσω, να απειλήσω, να απαγάγω. Είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δυστυχώς η δικαιοσύνη δεν έκανε τίποτα. Αυτά τα γεγονότα όμως υπάρχουν».«Πριν έρθει ο κ. Κόκκαλης, τα προηγούμενα 10 χρόνια και κατηγορούσαν τον Παναθηναϊκό ότι ελέγχει τα πράγματα, τα πρωταθλήματα είχαν μοιραστεί. Μετά άλλαξε ο τρόπος και κέρδιζε μόνο ο Ολυμπιακός. Θυμάστε Παπουτσέλη κλπ, θυμάστε απίθανα πράγματα. Άδειασαν τα γήπεδα. Οι οργανωμένοι είχαν πιο ισχυρές συμπλοκές,. Αισθανόμασταν απίθανα αδικημένοι τις προηγούμενες δεκαετίες. Το ζούμε όλοι. Θα μπορούσα να μαζέψω στοιχεία να σας πω γιατί το πιστεύω. Να το αποδείξω, αν και εκεί υπήρξαν αποδείξεις. Υπήρχε μια ιστορία όπου ο κ. Κόκκαλης εξαγόραζε έναν διευθυντή της ΔΕΗ, πήγε στα Δικαστήρια και αθωώθηκε. Τότε επιτρεπόταν η διακίνηση κασετών. Υπάρχουν ενδείξεις. Όλη η Ελλάδα έχει δει το αποτέλεσμα. Όποιος δεν το βλέπει είναι μάλλον τυφλός. Η διαφθορά αντιμετωπίζεται μ' ένα τρόπο. Με την διαφάνεια. Σήμερα υπάρχουν πολλά μέσα που φωτίζουν την διαφθορά κι αυτός είναι ένας που έχει περιοριστεί. Τα περισσότερα πράγματα βγαίνουν πλέον στην φόρα. Είχαν έναν φίλο αρχηγό κόμματος, όχι δεξιού και είχε πει ότι όταν την φωτίζεις την διαφθορά συρρικνώνεται. Εμείς πιστεύουμε πολύ σ' αυτό».«Μικρή εμπιστοσύνη και δεν βελτιώνονται τα πράγματα. Όμως η διαφάνεια μετράει και σ' αυτό».«Δεν υπήρξε ποτέ σύμπλευση. Καμία. Στην Ιταλία η Γιουβέντους υποβιβάστηκε βάσει των αθλητικών κανόνων ενώ ποινικά όλοι αθωώθηκαν. Εκεί πρέπει να έχεις απόλυτη βεβαιότητα. Εγώ δεν είχα τέτοια βεβαιότητα και ούτε θυμόμουν τις ημερομηνίες περίερων παιχνιδιών.Στο αθλητικό δικαστήριο δεν τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός και τα είπαμε. Μόνο ο κύριος Μπέος πήγε φυλακή για προηγούμενο σκάνδαλο. Τα είπαμε με απόλυτη πίστη και βεβαιότητα γιατί είχαμε ισχυρές ενδείξεις. Είναι δύσκολη η απόδειξη ενός στημένου αγώνα. Όταν όμως υπάρχουν ενδείξεις ο παράγοντας τιμωρείται».«Δεν μου είναι ευχάριστο να μιλάω δημοσίως. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ως πρόεδρος του Παναθηναϊκού πρέπει να το κάνω. Είναι υποχρέωσή μου παρότι δεν με ευχαριστεί. Όσον αφορά τα λάθη, θα ήμουν πιο σφιχτός οικονομικά, το δεύτερο ότι δεν θα έφευγε ο κ.Γιοβάνοβιτς. Άλλο μεγάλο λάθος σαν αυτά τα δύο δεν μου έρχεται στο μυαλό.»«Η προσφορά μου είναι μια. Ότι δεν υποβιβαστήκαμε στην τέταρτη κατηγορία και ότι διατηρήσαμε την αξιοπρέπειά μας. Είπα και πριν τα λάθη ήταν ο Στραματσόνι, που είναι συνδεδεμένο με το κόστος, και άλλα λάθη οικονομικά, αλλά και το θέμα του Γιοβάνοβιτς. Αυτά θα άλλαζα. Δεν θα ήμουν αισιόδοξος ότι θα μπαίναμε στο Τσάμπιονς Λιγκ και θα αυξάναμε τα έσοδα».«Όταν αλλάζουν στελέχη στην ΠΑΕ σημαίνει πως είτε εκείνοι είτε εγώ δεν είναι ευχαριστημένοι. Όλες έγιναν με κριτήριο το πρωτάθλημα».«Όταν ανέλαβα την ομάδα, έγινα πρόεδρος γιατί κανείς δεν τολμούσε. Ο Γόντικας έφυγε για το κίνδυνο των χρεών και την κακή οικονομική εικόνα της ομάδας. Ήταν μεγάλα τα χρέη και μεγάλο το άνοιγμα της λειτουργίας του όταν το παρέλαβα εγώ. Έχω βάλει πολλά χρήματα και θα συνεχίσω».«Δεν είχαν την πρόθεση να αγοράσω ή να διοικήσω τον Παναθηναϊκό. Είχα υποστηρίξη μιντιακα την πολυμετοχητικότητα, αλλά δεν είχα τα χρήματα να συμμετέχω. Ήλπιζα και πίστευα από παιδί στο όραμα μιας ομάδας που θα ανήκε στους οπαδούς της. Εγώ ήθελα απλώς να οργανώσω και να διοικήσω την Παναθηναϊκή συμμαχία, όχι την ομάδα».«Τις έχω συνηθίσει δυστυχώς. Όχι ότι δεν τις καταλαβαίνω. Δικαιολογώ την κριτική. Εχω κάνει λάθη. Έχω μάθει από τα λάθη. Έχω αποκτήσει εμπειρίες στο ποδόσφαιρο και πήρα την απόφαση να έχω εμφανή παρουσία. Βρήκα κορυφαίους συνεργάτες και στόχος μας κάθε χρόνο είναι να κερδίζουμε το πρωτάθλημα. Και φέτος θα το διεκδικήσουμε. Χθες είχα μια μεγάλη συνάντηση με τη Θύρα 13. Ήταν πολύ εποικοδομητική. Δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και ελπίζω να αμβλυνθούν αυτές οι γωνίες ώστε να γίνει ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός και να κερδίσει σύντομα το πρωτάθλημα».«Θα συμφωνούσα μαζί του. Κι εγώ είμαι απογοητευμένος που δεν έχουμε πάρει το πρωτάθλημα».«Δεν υπάρχει καμία σχέση».