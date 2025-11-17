Μικροί και μεγάλοι για ένα λουλούδι στο Πολυτεχνείο - Δείτε φωτογραφίες
Μικροί και μεγάλοι για ένα λουλούδι στο Πολυτεχνείο - Δείτε φωτογραφίες

Από τις 9:00 το πρωί, οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων έχουν ανοίξει για το κοινό και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τη μία το μεσημέρι - Πλήθος κόσμου και στη Θεσσαλονίκη

Κορυφώνονται σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι εκδηλώσεις για την επέτειο των 52 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Οι πόρτες του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων άνοιξαν από τις 9 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τη μία το μεσημέρι (13:00). Αρκετός κόσμος βρέθηκε και στο μνημείο της Πολυτεχνικής Σχολής της Θεσσαλονίκης για να αποτίσει φόρο τιμής για την αγώνα για τη δημοκρατία.

Το Πολυτεχνείο άνοιξε τις πύλες του από το περασμένο Σάββατο, στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων και πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και οργανισμών, έχει επισκεφθεί τον χώρο προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν στα γεγονότα που σημάδεψαν τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, αλλά και σε όσους αγωνίστηκαν υπέρ της Δημοκρατίας κατά την περίοδο της Χούντας.

Ο εορτασμός της 52ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θα κορυφωθεί, ως είθισται, με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία το απόγευμα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας.

Φωτογραφίες και βίντεο από τη Θεσσαλονίκη

Εορτασμός επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη (7)

Εορτασμός επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη (4)

Εορτασμός επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη (2)


