Μικροί και μεγάλοι για ένα λουλούδι στο Πολυτεχνείο - Δείτε φωτογραφίες

Από τις 9:00 το πρωί, οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων έχουν ανοίξει για το κοινό και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τη μία το μεσημέρι - Πλήθος κόσμου και στη Θεσσαλονίκη