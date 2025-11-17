Σε πίεση το Πολυτεχνείο την 52ης επέτειο από την εξέγερση του ‘73



Οι στόχοι των κινητοποιήσεων και ο φόβος απώλειας εξαμήνου



Ανάγκη για ισορροπία



Προς μια νέα κανονικότητα;

Η ένταση στις συζητήσεις εντός του ΕΜΠ ενισχύθηκε μετά την πρόσφατη σύλληψη 15 φοιτητών στην Αρχιτεκτονική, κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς του πρύτανη. Με βάση τον νόμο, οι κοσμήτορες των σχολών στις οποίες ανήκουν οι φοιτητές οφείλουν να κινήσουν πειθαρχικές διαδικασίες. Μέχρι στιγμής, μόνο δύο κοσμήτορες έχουν προχωρήσει στην απαιτούμενη πρόσκληση εξηγήσεων από τους εμπλεκόμενους φοιτητές. Άλλοι κοσμήτορες αρνούνται ή καθυστερούν να κινήσουν τις διαδικασίες, επικαλούμενοι φόβο για επιθέσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία τους.Το κεντρικό ερώτημα που τίθεται εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι κατά πόσο η διοίκηση θα εφαρμόσει πλήρως τα νέα μέτρα «μηδενικής ανοχής» σε περιστατικά βίας και αποκλεισμού.Το πειθαρχικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο πρύτανης, αντιπρυτάνεις, μέλος ΔΕΠ και ο αντίστοιχος κοσμήτορας, δεν έχει ακόμη συγκληθεί, παρότι έχει περάσει αρκετό διάστημα.Σύμφωνα με ακαδημαϊκούς, «οι καταλήψεις λειτουργούν τόσο ως μηχανισμός κινητοποίησης με αφορμή την επέτειο, όσο και ως «δοκιμασία» - ως ‘γραδάρισμα’ - για να διαπιστωθεί μέχρι πού θα φτάσει η διοίκηση στην εφαρμογή των νέων πειθαρχικών, σύμφωνα με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Παράλληλα, οι ομάδες φοιτητών που τάσσονται υπέρ των καταλήψεων, επιδιώκουν να κρατήσουν ζωντανό το συμβολικό βάρος της κινητοποίησης ως μορφή αντίστασης».Μία άλλη σημαντική διάσταση, η οποία αναδεικνύεται, είναι το ενδεχόμενο απώλειας εξαμήνου ή εξεταστικής, ως ‘αντίδοτο’ στις καταλήψεις, γεγονός το οποίο προκαλεί έντονη ανησυχία στους φοιτητές – αν και θεωρείται ο μόνος πραγματικός αποτρεπτικός παράγοντας, μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Από την άλλη, η λύση της τηλεκπαίδευσης θεωρείται πως ‘νομιμοποιεί’ τις καταλήψεις μεταφέροντας το μάθημα στο διαδίκτυο.Σχετικά με τη σημερινή επέτειο της 17ης Νοεμβρίου, ένας καθηγητής της σχολής Ηλεκτρολόγων τονίζει πως «το Πολυτεχνείο αποτελεί χώρο δημοκρατίας, ελευθερίας και αριστείας». Αναγνωρίζει ότι ορισμένες μειοψηφίες στο παρελθόν προκάλεσαν εντάσεις ή εκμεταλλεύτηκαν τις καταλήψεις, υπογραμμίζει, όμως, πως αυτές οι πρακτικές δεν αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών. Ο ίδιος εκτιμά ότι «παρά τις αυστηρότερες νομοθετικές προβλέψεις, το κλίμα στα πανεπιστήμια βελτιώνεται και τα φαινόμενα παρεκτροπών μειώνονται». Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι «η υπερβολική ποινικοποίηση μπορεί να διαρρήξει τη σχέση διδασκόντων–φοιτητών, κάτι που θα επηρέαζε αρνητικά την εκπαιδευτική διαδικασία».Ο Πρύτανης του Μετσοβίου, Ιωάννης Χατζηγεωργίου, μιλώντας στο protothema.gr, δηλώνει σχετικά με τη σημερινή επέτειο: ««Η εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973, με πρωτοστάτες τους νέους της χώρας, αποτελεί κορυφαία πράξη αντίστασης απέναντι στη δικτατορία. Οι πράξεις τους μας εμπνέουν και θα εμπνέουν στο μέλλον τις επόμενες γενιές. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το μεγαλύτερο και αρχαιότερο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας, έχει συνδέσει το όνομα και την ύπαρξή του με τους αγώνες του λαού μας για δημοκρατία και ελευθερία, κάνοντας όλους εμάς τα μέλη της μεγάλης Πολυτεχνικής μας οικογένειας περήφανους για την παράδοση και την ιστορία μας. Θα συνεχίσουμε να επιτελούμε τον ευγενή ρόλο που ανέθεσε η κοινωνία στο Πολυτεχνείο προσκολλημένοι στη μακρόχρονη παράδοσή μας για ακαδημαϊκή αριστεία, πρωτοπόρο έρευνα και τεχνολογική καινοτομία προς όφελος των νέων της χώρας και της ανάπτυξης του τόπου».Τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος αναδεικνύουν μια βασική πρόκληση: πώς μπορούν τα πανεπιστήμια να παραμείνουν χώροι ελευθερίας και δημοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα απρόσκοπτη λειτουργία, ασφάλεια και σεβασμό στους κανόνες.Η επέτειος της 17ης Νοεμβρίου και στη συνέχεια, η περίοδος ενεργοποίησης των διαγραφών βάσει του νέου πλαισίου, οδηγεί το ΕΜΠ – όπως και τα άλλα Ιδρύματα, φυσικά - στο να πρέπει να διαχειριστούν μια λεπτή ισορροπία. Η αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος πειθαρχικών και η στάση της διοίκησης αναμένεται να καθορίσουν την πορεία των επόμενων μηνών.