Το πρόγραμμα της ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.
Καιρός: Έρχονται διαδοχικά κύματα βροχών στη δυτική Ελλάδα, λέει ο Αρναούτογλου - Πού χρειάζεται προσοχή
Καιρός: Έρχονται διαδοχικά κύματα βροχών στη δυτική Ελλάδα, λέει ο Αρναούτογλου - Πού χρειάζεται προσοχή
Όπως τονίζει, με βάση τα σημερινά στοιχεία, οι περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή είναι η Ήπειρος και το κεντροβόρειο Ιόνιο
Μια σειρά από διαδοχικά κύματα βροχών αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.
Όπως τονίζει, οι βροχές θα είναι συχνές, επαναλαμβανόμενες και κατά τόπους έντονες, και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και τις 24–25 Νοεμβρίου, σε έδαφος που είναι ήδη πολύ κορεσμένο.
«Με βάση τα σημερινά στοιχεία, οι περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή είναι: η Ήπειρος και το κεντροβόρειο Ιόνιο» τονίζει μεταξύ άλλων.
Συγκεκριμένα αναφέρει στην ανάρτησή του:
«Τις επόμενες ημέρες προβλέπονται και πάλι βροχές σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου (όχι σε ολόκληρη τη χώρα), πάνω σε έδαφος που είναι ήδη πολύ κορεσμένο από τα προηγούμενα συστήματα. Αυτό δεν είναι απλώς μια “συνηθισμένη” βροχερή περίοδος.
Οι βροχές θα είναι συχνές, επαναλαμβανόμενες και κατά τόπους έντονες, και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα οι βροχές ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και τις 24–25 Νοεμβρίου.
Δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη κακοκαιρία, αλλά για μια σειρά από διαδοχικά κύματα βροχών που θα κρατούν την κατάσταση επιβαρυμένη μέρα με τη μέρα. Σε πολλές περιοχές το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο, κάτι που μειώνει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης και κάνει τα υδατορεύματα να αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα από το συνηθισμένο.
Επιπλέον, ο κορεσμός του εδάφους αυξάνει και την πιθανότητα για μικροκατολισθήσεις ή καταπτώσεις βράχων, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές όπου το έδαφος έχει “μαλακώσει” από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις.
Με βάση τα σημερινά στοιχεία, οι περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή είναι: Η Ήπειρος και το κεντροβόρειο Ιόνιο. Κατά τη ταπεινή μου λοιπόν άποψη χρειάζεται έγκαιρη κινητοποίηση των τοπικών αρχών για καθαρισμούς ρεμάτων, σχαρών και σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα σε παρατεταμένες βροχές.
Οι πολίτες καλό είναι να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με ιστορικό υπερχειλίσεων και όχι μόνο, όταν η βροχή εντείνεται. Με σωστή προετοιμασία, τα περισσότερα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν».
Δείτε την ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου:
Αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη Θράκη και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Όπως τονίζει, οι βροχές θα είναι συχνές, επαναλαμβανόμενες και κατά τόπους έντονες, και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και τις 24–25 Νοεμβρίου, σε έδαφος που είναι ήδη πολύ κορεσμένο.
«Με βάση τα σημερινά στοιχεία, οι περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή είναι: η Ήπειρος και το κεντροβόρειο Ιόνιο» τονίζει μεταξύ άλλων.
Συγκεκριμένα αναφέρει στην ανάρτησή του:
«Τις επόμενες ημέρες προβλέπονται και πάλι βροχές σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου (όχι σε ολόκληρη τη χώρα), πάνω σε έδαφος που είναι ήδη πολύ κορεσμένο από τα προηγούμενα συστήματα. Αυτό δεν είναι απλώς μια “συνηθισμένη” βροχερή περίοδος.
Οι βροχές θα είναι συχνές, επαναλαμβανόμενες και κατά τόπους έντονες, και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα οι βροχές ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και τις 24–25 Νοεμβρίου.
Δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη κακοκαιρία, αλλά για μια σειρά από διαδοχικά κύματα βροχών που θα κρατούν την κατάσταση επιβαρυμένη μέρα με τη μέρα. Σε πολλές περιοχές το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο, κάτι που μειώνει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης και κάνει τα υδατορεύματα να αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα από το συνηθισμένο.
Επιπλέον, ο κορεσμός του εδάφους αυξάνει και την πιθανότητα για μικροκατολισθήσεις ή καταπτώσεις βράχων, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές όπου το έδαφος έχει “μαλακώσει” από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις.
Με βάση τα σημερινά στοιχεία, οι περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή είναι: Η Ήπειρος και το κεντροβόρειο Ιόνιο. Κατά τη ταπεινή μου λοιπόν άποψη χρειάζεται έγκαιρη κινητοποίηση των τοπικών αρχών για καθαρισμούς ρεμάτων, σχαρών και σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα σε παρατεταμένες βροχές.
Οι πολίτες καλό είναι να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με ιστορικό υπερχειλίσεων και όχι μόνο, όταν η βροχή εντείνεται. Με σωστή προετοιμασία, τα περισσότερα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν».
Δείτε την ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου:
Αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη Θράκη και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Αναλυτικά ο καιρός τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι, από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 στο Ιόνιο 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στις Κυκλάδες.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 στο Ιόνιο 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στις Κυκλάδες.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα
Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Ενεργοποιείται άμεσα ο Κάθετος Διάδρομος Ελλάδας - Ουκρανίας, ελληνικό ενδιαφέρον για τα θαλάσσια drones
Παραδικαστικό 2: Ξανά στο σκαμνί Γιοσάκης, Μαντούβαλος, Ευσταθίου και Γεωργιτσογιαννάκος - Οι καταγγελίες και το ιστορικό της πολύκροτης υπόθεσης
Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα
Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Ενεργοποιείται άμεσα ο Κάθετος Διάδρομος Ελλάδας - Ουκρανίας, ελληνικό ενδιαφέρον για τα θαλάσσια drones
Παραδικαστικό 2: Ξανά στο σκαμνί Γιοσάκης, Μαντούβαλος, Ευσταθίου και Γεωργιτσογιαννάκος - Οι καταγγελίες και το ιστορικό της πολύκροτης υπόθεσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα