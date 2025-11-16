Καιρός: Έρχονται διαδοχικά κύματα βροχών στη δυτική Ελλάδα, λέει ο Αρναούτογλου - Πού χρειάζεται προσοχή

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι, από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 στο Ιόνιο 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στις Κυκλάδες.Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Αραιές νεφώσεις.Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.