Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα
Βαρύτατη ποινική δίωξη στους τέσσερις συλληφθέντες - Έρευνες στα κινητά τους για τον εντοπισμό του ηθικού αυτουργού
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, την 1η Νοεμβρίου, τη στιγμή που το θύμα βρισκόταν στο μπαλκόνι του πολυτελούς σπιτιού όπου διέμενε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του 42χρονου φέρεται να ξεπέρασε τις 300.000 ευρώ.
Τα στελέχη του ελληνικού FBI κατάφεραν να φθάσουν στα ίχνη των τεσσάρων φυσικών αυτουργών του εγκλήματος και να τους περάσουν χειροπέδες. Αυτό που μένει πλέον είναι να εντοπίσουν και τον ηθικό αυτουργό, τον άνθρωπο δηλαδή που έδωσε την εντολή θανάτου.
Καταλυτικό ρόλο σε αυτό αναμένεται να παίξουν τα κινητά των συλληφθέντων καθώς και τα όσα θα πουν οι συλληφθέντες στις Αρχές, αν και οι άνθρωποι με τέτοιες δραστηριότητες δεν ανοίγουν εύκολα το στόμα τους.
Συγκεκριμένα τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή από κοινού τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία, κλοπή, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή και προς ιδία χρήση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά.
Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμίες για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Οι δράστες πυροβόλησαν επανειλημμένα σε βάρος του 42χρονου, ενώ αυτός βρισκόταν σε μπαλκόνι ενοικιαζόμενης κατοικίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Στη συνέχεια έκαψαν το όχημα που χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν το σημείο σε αγροτικό δρόμο επαρχιακής οδού.
Από την έρευνα που ακολούθησε πλησίον του τόπου καύσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πολεμικό τυφέκιο, το οποίο έφερε τοποθετημένο έναν γεμιστήρα, 2 γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πυροβόλο όπλο, 2 γεμιστήρες πυροβόλου όπλου, κάνη πυροβόλου όπλου, 2 κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, 3 διερρηγμένους κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, καθώς και 3 διερρηγμένους κάλυκες πυροβόλου όπλου, τα οποία έφεραν ίχνη καύσης.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 6 πιστόλια,
- περίστροφο,
- αεροβόλο τυφέκιο,
- 3 γεμιστήρες,
- 485 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
- τσεκούρι,
- μαχαίρι,
- 3 συσκευές γεωεντοπισμού (gps tracker),
- 2 πτυσσόμενες ράβδοι,
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους -14,5- γραμμαρίων,
- χειροβομβίδα κρότου λάμψης,
- σιγαστήρας πυροβόλου όπλου,
- 2 αλεξίσφαιρα γιλέκα,
- υφασμάτινη θήκη πιστολιού,
- 2 πινακίδες κυκλοφορίας, εμφανώς πλαστές,
- «πλάκα» αλεξίσφαιρου γιλέκου,
- 65 χρυσές λίρες και
- το χρηματικό ποσό των 100.725 ευρώ.
Βαρύτατη ποινική δίωξη στους τέσσερις συλληφθέντες
Πώς έστησαν το καρτέρι θανάτου
