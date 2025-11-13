Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε Αττική, Κόρινθο και Κορυδαλλό για σπείρα Ρομά που έκανε πάνω από 1.000 απάτες
Τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ αποσπώντας χρήματα από πολίτες - Συνελήφθησαν 30 άτομα, ξεπερνά τα 7,6 εκατ. ευρώ το παράνομο όφελος

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί σήμερα μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου, καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού, με στόχο την εξάρθρωση σπείρας Ρομά που διέπραττε συστηματικά απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες και σε κελιά Ρομά, αναζητώντας στοιχεία που συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης.



Τα μέλη της φέρονται να παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή δημόσιοι λειτουργοί, παραπλανώντας τα θύματά τους για να αποσπούν χρήματα και τιμαλφή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 7.600.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

Δείτε φωτογραφίες από την επιχείρηση:

