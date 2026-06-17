Καθίζηση γέφυρας κοντά στον ποταμό Λουδία, διεκόπη η κυκλοφορία στον παράδρομο Μαλγάρων - Κλειδίου
ΕΛΛΑΔΑ
Γέφυρα Θεσσαλονίκη Καθίζηση

Καθίζηση γέφυρας κοντά στον ποταμό Λουδία, διεκόπη η κυκλοφορία στον παράδρομο Μαλγάρων - Κλειδίου

Στο σημείο πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τα οχήματα να εκτρέπονται από τα Μάλγαρα

Καθίζηση γέφυρας κοντά στον ποταμό Λουδία, διεκόπη η κυκλοφορία στον παράδρομο Μαλγάρων - Κλειδίου
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Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης - Κατερίνης και συγκεκριμένα στον παράδρομο Μαλγάρων - Κλειδίου.

Σύμφωνα με το voria.gr, γέφυρα κοντά στον ποταμό Λουδία έχει υποστεί καθίζηση με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στον συγκεκριμένο παράδρομο. Στο σημείο πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τα οχήματα να εκτρέπονται από τα Μάλγαρα.

Εξαιτίας του προβλήματος που παρουσιάστηκε στη γέφυρα η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία.
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