Ξεκίνησαν συνομιλίες Ελλάδας – Νότιας Κορέας για συμφωνία κινητικότητας νέων

Τη Σεούλ επισκέφθηκε η γενική γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Νάντια Παπακώστα, με αφορμή την έναρξη των συζητήσεων μεταξύ Ελλάδας και Νότιας Κορέας για την υιοθέτηση διμερούς Συμφωνίας Κινητικότητας Νέων (Working Holiday Agreement).Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, όπου η κ. Παπακώστα συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα Προξενικών Υποθέσεων και Ασφάλειας, Yoo Byung-Seok. Τη γενική γραμματέα συνόδευσαν ο γενικός διευθυντής Μεταναστευτικής Πολιτικής του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Νάσος Βιτσεντζάτος, καθώς και ο πρέσβης της Ελλάδας στη Σεούλ, Λουκάς ΤσώκοςΟι συμφωνίες κινητικότητας νέων αποτελούν ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο νόμιμης μετανάστευσης, καθώς δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας συνήθως από 18 έως 30 ετών να ταξιδεύουν, να διαμένουν προσωρινά και να εργάζονται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στη χώρα-εταίρο για χρονικό διάστημα που συνήθως φτάνει έως και ένα έτος.Παράλληλα, η κ. Παπακώστα συμμετείχε στις εργασίες της διεθνούς έκθεσης τροφίμων «Seoul Food & Hotel (SFH) 2026», όπου επισκέφθηκε το περίπτερο που λειτούργησε από κοινού η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Νομού Ημαθίας και ομάδες παραγωγών κτηνοτροφίας της Πολωνίας.Στο περιθώριο της έκθεσης, η ελληνική αντιπροσωπεία είχε επαφές με Έλληνες και ξένους εργοδότες, συζητώντας ζητήματα που αφορούν τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα, καθώς και ευρύτερα θέματα νόμιμης μετανάστευσης και διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Νότιας Κορέας.Σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η προοπτική σύναψης μιας συμφωνίας κινητικότητας νέων με τη Νότια Κορέα εκτιμάται ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο, καθώς θα δημιουργήσει ένα σύγχρονο και επικαιροποιημένο πρότυπο διμερούς συμφωνίας, προσαρμοσμένο στις σημερινές μεταναστευτικές εξελίξεις. Το συγκεκριμένο μοντέλο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο συνεργασιών με άλλες μεταναστευτικά ασφαλείς τρίτες χώρες.Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, με στόχο την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την υπογραφή της συμφωνίας έως το τέλος του 2026.