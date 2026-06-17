Τα πρώτα σκάφη διασχίζουν και πάλι τη Διώρυγα της Κορίνθου, δείτε φωτογραφίες

Όσοι σταματούν για ένα διάλειμμα από το οδικό τους ταξίδι στο συγκεκριμένο σημείο μπορούν πλέον να απολαμβάνουν το μοναδικό θέαμα από ψηλά