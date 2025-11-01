Καλαμάτα: Σταθεροποιήθηκε η κατάσταση του 76χρονου που δέχτηκε επίθεση από το ροτβάιλερ - Τι λέει ο γιος του

Ο 76χρονος ζήτησε από τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν το ροτβάιλερ για να τον σώσουν

Κατά την άφιξη των αστυνομικών στο σημείο, το ζώο εξακολουθούσε να είναι άκρως επιθετικό, ενώ ο 76χρονος διέτρεχε άμεσο και εμφανή κίνδυνο ζωής, καλώντας συνεχώς σε βοήθεια και προτρέποντας τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν κατά του ζώου. Έτσι, ένας από αυτούς τράβηξε το πιστόλι του και πυροβόλησε μια φορά, σκοτώνοντας το ζώο. Στη συνέχεια, οι διασώστες κατάφεραν να μπουν στον χώρο, να παραλάβουν τον τραυματία και να τον μεταφέρουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Δείτε πώς ο σκύλος άρπαξε τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του

Στο μεταξύ, τα κρίσιμα λεπτά πριν από την επίθεση του

στην

που τραυμάτισε βαριά τον ιδιοκτήτη του δείχνει βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το

Ο 76χρονος φαίνεται να πλησιάζει το ροτβάιλερ για να το περιποιηθεί χρησιμοποιώντας, με βάση τις μαρτυρίες, κάποιο σπρέι, ενώ επιχείρησε επίσης να του δώσει ένα χάπι, το οποίο όμως του έπεσε στο έδαφος.

Στο νέο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να βγάζει το σκυλί από περιφραγμένο χώρο και στη συνέχεια

μετά το βάζει ξανά στον περιφραγμένο χώρο.

Δείτε το βίντεο:

Περαστικοί ήταν εκείνοι που κάλεσαν την Αστυνομία μόλις αντιλήφθηκαν την επίθεση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από τα δόντια του ζώου, ωστόσο το σκυλί συνέχισε να τον δαγκώνει με ιδιαίτερη αγριότητα.

Ένας από τους αστυνομικούς βλέποντας τον σκύλο να μην αφήνει τον 76χρονο, πυροβόλησε και σκότωσε το ροτβάιλερ.

Σε

που έφερε στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr διακρίνονται οι αστυνομικοί να φτάνουν για να βοηθήσουν τον ηλικιωμένο αλλά και η διακομιδή του με το ΕΚΑΒ.