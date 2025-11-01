Καλαμάτα: Σταθεροποιήθηκε η κατάσταση του 76χρονου που δέχτηκε επίθεση από το ροτβάιλερ - Τι λέει ο γιος του
Καλαμάτα: Σταθεροποιήθηκε η κατάσταση του 76χρονου που δέχτηκε επίθεση από το ροτβάιλερ - Τι λέει ο γιος του
Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο 76χρονος δε φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα, αν και φέρει αρκετά τραύματα στα χέρια και τα πόδια
Η κατάσταση του 76χρονου άνδρα, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από το ροτβάιλερ του, έχει σταθεροποιηθεί, αν και διακομίστηκε διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο 76χρονος δε φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα, αν και φέρει αρκετά τραύματα, κυρίως στα χέρια και τα πόδια.
Οι γιατροί αναμένεται να προχωρήσουν στις απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις, μόλις το κρίνουν κατάλληλο.
Κατά την άφιξη των αστυνομικών στο σημείο, το ζώο εξακολουθούσε να είναι άκρως επιθετικό, ενώ ο 76χρονος διέτρεχε άμεσο και εμφανή κίνδυνο ζωής, καλώντας συνεχώς σε βοήθεια και προτρέποντας τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν κατά του ζώου. Έτσι, ένας από αυτούς τράβηξε το πιστόλι του και πυροβόλησε μια φορά, σκοτώνοντας το ζώο. Στη συνέχεια, οι διασώστες κατάφεραν να μπουν στον χώρο, να παραλάβουν τον τραυματία και να τον μεταφέρουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.
Ο 76χρονος φαίνεται να πλησιάζει το ροτβάιλερ για να το περιποιηθεί χρησιμοποιώντας, με βάση τις μαρτυρίες, κάποιο σπρέι, ενώ επιχείρησε επίσης να του δώσει ένα χάπι, το οποίο όμως του έπεσε στο έδαφος.
Στο νέο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να βγάζει το σκυλί από περιφραγμένο χώρο και στη συνέχεια να επιχειρεί να του βάλει σπρέι και μετά το βάζει ξανά στον περιφραγμένο χώρο.
Περαστικοί ήταν εκείνοι που κάλεσαν την Αστυνομία μόλις αντιλήφθηκαν την επίθεση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από τα δόντια του ζώου, ωστόσο το σκυλί συνέχισε να τον δαγκώνει με ιδιαίτερη αγριότητα. Ένας από τους αστυνομικούς βλέποντας τον σκύλο να μην αφήνει τον 76χρονο, πυροβόλησε και σκότωσε το ροτβάιλερ.
Σε βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr διακρίνονται οι αστυνομικοί να φτάνουν για να βοηθήσουν τον ηλικιωμένο αλλά και η διακομιδή του με το ΕΚΑΒ.
Δείτε πώς ο σκύλος άρπαξε τον ίδιο τον ιδιοκτήτη τουΣτο μεταξύ, τα κρίσιμα λεπτά πριν από την επίθεση του ροτβάιλερ στην Καλαμάτα που τραυμάτισε βαριά τον ιδιοκτήτη του δείχνει βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το protothema.gr.
Δείτε το βίντεο:
Σύμφωνα με τον γιο του 76χρονου που μίλησε στο protothema.gr, το ροτβάιλερ επιτέθηκε ξαφνικά στον πατέρα στην πίσω αυλή του μαγαζιού της οικογένειας.
«Ο πατέρας μου είναι στο νοσοκομείο, έχει σοβαρά τραύματα στο αριστερό του χέρι αλλά πιστεύω ότι θα γίνει καλά», όπως είπε.
