Η στιγμή που το ροτβάιλερ επιτίθεται στον ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα - Ο σκύλος τον έσερνε, τον δάγκωνε με μανία και τον τραυμάτισε σοβαρά
Ένας αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο, βλέποντας πως το ροτβάιλερ δεν άφηνε τον άνθρωπο - Δείτε το βίντεο

Σοκ προκαλεί βίντεο που δείχνει την επίθεση του ροτβάιλερ στον 76χρονο ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα, καταγράφοντας τη στιγμή που το ζώο επιτίθεται με ιδιαίτερη αγριότητα.

Στο βίντεο που δείχνει τη στιγμή της επίθεσης, φαίνεται αρχικά ο ιδιοκτήτης να χτυπάει τον σκύλο και εκείνος στη συνέχεια να του επιτίθεται, σέρνοντάς τον στην αυλή και να τον δαγκώνει με μανία.

Το περιστατικό συνέβη σε εξωτερικό χώρο και περαστικοί κάλεσαν την Αστυνομία λέγοντας πως ο σκύλος επιτέθηκε σε άνθρωπο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από τα δόντια του ζώου, ωστόσο το σκυλί συνέχισε να τον δαγκώνει με ιδιαίτερη αγριότητα.

Ένας από τους αστυνομικούς, βλέποντας τον κίνδυνο για τη ζωή του πολίτη, πυροβόλησε το ροτβάιλερ, το οποίο έπεσε νεκρό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο σκύλος φέρεται να ανήκε στον ίδιο τον τραυματία. Το περιστατικό διερευνάται από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

