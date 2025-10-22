Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Ρόδου
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Ρόδου
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 35 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της πρωτεύουσας του νομού Δωδεκανήσων
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4, 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:45 τα ξημερώματα της Τετάρτης στα ανοιχτά της Ρόδου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 35 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας του νομού Δωδεκανήσων και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 30,7 χιλιόμετρα.
Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: «Ο σεισμός εκδηλώθηκε σε μία περιοχή με συχνή σεισμικότητα. Είναι ένας συνηθισμένος σεισμός για την περιοχή δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, βεβαίως παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου»
Η αυτόματη λύση του σεισμού τον είχε καταγράψει ως μεγέθους 4,7 Ρίχτερ
Η δόνηση έγινε αισθητή και στα παράλια της Τουρκίας.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ό,τι έχω να πω, θα το πω στον ανακριτή» - Δεν αποκαλύπτει ο 18χρονος από τα Τρίκαλα γιατί σκότωσε τη μητέρα του
Marc: Τι παίρνουν και από ποιους Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού
Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 35 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας του νομού Δωδεκανήσων και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 30,7 χιλιόμετρα.
Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: «Ο σεισμός εκδηλώθηκε σε μία περιοχή με συχνή σεισμικότητα. Είναι ένας συνηθισμένος σεισμός για την περιοχή δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, βεβαίως παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου»
Η αυτόματη λύση του σεισμού τον είχε καταγράψει ως μεγέθους 4,7 Ρίχτερ
Η δόνηση έγινε αισθητή και στα παράλια της Τουρκίας.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ό,τι έχω να πω, θα το πω στον ανακριτή» - Δεν αποκαλύπτει ο 18χρονος από τα Τρίκαλα γιατί σκότωσε τη μητέρα του
Marc: Τι παίρνουν και από ποιους Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού
Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα