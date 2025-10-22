Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Ρόδου
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Ρόδος

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Ρόδου

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 35 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της πρωτεύουσας του νομού Δωδεκανήσων

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Ρόδου
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4, 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:45 τα ξημερώματα της Τετάρτης στα ανοιχτά της Ρόδου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 35 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας του νομού Δωδεκανήσων και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 30,7 χιλιόμετρα.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: «Ο σεισμός εκδηλώθηκε σε μία περιοχή με συχνή σεισμικότητα. Είναι ένας συνηθισμένος σεισμός για την περιοχή δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, βεβαίως παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου»

Η αυτόματη λύση του σεισμού τον είχε καταγράψει ως μεγέθους 4,7 Ρίχτερ

mixcollage-22-oct-2025-05-49-am-6130


Η δόνηση έγινε αισθητή και στα παράλια της Τουρκίας.


Ειδήσεις σήμερα:

«Ό,τι έχω να πω, θα το πω στον ανακριτή» - Δεν αποκαλύπτει ο 18χρονος από τα Τρίκαλα γιατί σκότωσε τη μητέρα του

Marc: Τι παίρνουν και από ποιους Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού

Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ




Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης