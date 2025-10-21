Marc: Τι παίρνουν και από ποιους Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-ddo65gxd2n0x)

Διακομματικά χαρακτηριστικά εμφανίζει η αποδοχή Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία σύμφωνα με το β' μέρος της δημοσκόπησης της Marc που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1. Ο πρωθυπουργός επιλέγεται από το 14,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023, από το 8,7% του «άλλου κόμματος», από το 6,7% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, ακόμα και από το 4,1% των ψηφοφόρων του... ΣΥΡΙΖΑ.Η εταιρεία καταγράφει τη δυνητική δυναμική σχημάτων υπό τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και την Μαρία Καρυστιανού, με την τελευταία να καταγράφει και στη συγκεκριμένη μέτρηση την ισχυρότερη πιθανότητα ψήφου.Το 15,1% δηλώνει ότι σίγουρα θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα, ενώ ο χώρος ευρύτερης επιρροής φτάνει το 17,2% φτάνοντας έτσι στο 32,3% τη δυνητική επιρροή μίας τέτοιας κίνησης. Το κοινό της κας Καρυστιανού αποτελούν κατά πλειοψηφία γυναίκες, αλλά και οι νεότερες γενιές - είναι χαρακτηριστικό ότι η δυνητική ψήφος (σίγουρα ναι και μάλλον ναι) φτάνει στο 46,3% και πέφτει στο 17% στις ηλικίες από 65 ετών και άνω. Μάλιστα, διεισδύει τόσο στην Ελληνική Λύση - η επιρροή της φτάνει το 47,6%, όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ (36,2%), όπως και στο ΠΑΣΟΚ (35,3%) αλλά και στη ΝΔ (10,1%)Η συνολική πιθανότητα ψήφου για ένα κόμμα Τσίπρα μετρήθηκε στο 24% , με το 10,2% να δηλώνει «σίγουρα ναι» και το 13,8% «μάλλον ναι». Η συνολική πιθανότητα ψήφου μεταξύ εκείνων που δηλώνουν σήμερα ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ φτάνει στο... 91,3%, η διείσδυση στο ΠΑΣΟΚ φτάνει το 23,8%, στην Πλεύση Ελευθερίας στο 24% (παρά τις συνεχείς επιθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πρώην πρωθυπουργό) και στην Ελληνική Λύση στο 23,2%. Σημειώνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγεται για την πρωθυπουργία από έναν στους τρεις ψηφοφόρους του ΚΚΕ.Για τον Αντώνη Σαμαρά, η δυναμική φτάνει στο 16,3%, αλλά με χαμηλό (5,8%) το ποσοστό της βέβαιης ψήφου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ένα κόμμα Σαμαρά επηρεάζει το 26,6% του ΠΑΣΟΚ, ένα 24,.7% της Ελληνικής Λύσης, ένα 21% του ΣΥΡΙΖΑ και ένα 8,7% εκείνων που προτίθενται να ψηφίζουν ΝΔ. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει κοινό (11,6%) στην Πλεύση Ελευθερίας, αλλά «περνάει» θετικά (18,7) σε εκείνους που επιλέγουν εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, όπως και στους αναποφάσιστους (18%)Δείτε την παρουσίαση της έρευνας: