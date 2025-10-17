Τραγικό τροχαίο με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες στις Αφίδνες, μάζες από λαμαρίνες τα οχήματα - «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο»
Τροχαίο δυστύχημα και στην Αθηνών-Κορίνθου με έναν νεκρό - Η μηχανή του άνδρα συγκρούστηκε με το φορτηγό ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης με αποτέλεσμα ο αναβάτης να σκοτωθεί
Για το τροχαίο δυστύχημα με τους δυο νεκρούς που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος των Αφιδνών, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν μετωπικά, μίλησε ο οδηγός του γερανού που απομάκρυνε από το οδόστρωμα τα εμπλεκόμενα οχήματα.
«Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «κάθε μέρα βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια».
Υπενθυμίζεται ότι δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά είναι ο απολογισμούς του τραγικού τροχαίου.
Το τροχαίο έγινε όταν ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε.
Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο, μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένα άτομο.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις να τραυματιστούν, δύο εκ των οποίων σοβαρά.
Μάλιστα το μπροστινό μέρος του ενός ΙΧ έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών ενώ τμήματα των δύο αυτοκινήτων εκτινάχθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης.
Στο σημείο διακόπηκε για τουλάχιστον τρεις ώρες η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Κατά τις πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή του άνδρα συγκρούστηκε με το φορτηγό ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την πρόσκρουση της μηχανής με το φορτηγό, προκλήθηκε φωτιά.
Ακούστε τη μαρτυρία του οδηγού του γερανού
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκαν 2 άτομα και 3 ακόμα #απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, συνεπεία τροχαίου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στις Αφίδνες Αττικής. Επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 17, 2025
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα είχε σημειωθεί και άλλο τροχαίο δυστύχημα με έναν αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.
Σορός αγνώστων στοιχείων #ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 35ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής Μεγάλο Πεύκο στην Αττική. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 17, 2025
