Τραγικό τροχαίο με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες στις Αφίδνες, μάζες από λαμαρίνες τα οχήματα - «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο»
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Αφίδνες Νεκροί Τροχαίο δυστύχημα

Τραγικό τροχαίο με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες στις Αφίδνες, μάζες από λαμαρίνες τα οχήματα - «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο»

Τροχαίο δυστύχημα και στην Αθηνών-Κορίνθου με έναν νεκρό - Η μηχανή του άνδρα συγκρούστηκε με το φορτηγό ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης με αποτέλεσμα ο αναβάτης να σκοτωθεί

Τραγικό τροχαίο με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες στις Αφίδνες, μάζες από λαμαρίνες τα οχήματα - «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο»
Κώστας Στάμου
128 ΣΧΟΛΙΑ
Για το τροχαίο δυστύχημα με τους δυο νεκρούς που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος των Αφιδνών, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν μετωπικά, μίλησε ο οδηγός του γερανού που απομάκρυνε από το οδόστρωμα τα εμπλεκόμενα οχήματα.

«Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «κάθε μέρα βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια».

Ακούστε τη μαρτυρία του οδηγού του γερανού

Ο οδηγός του γερανού πού ήρθε να πάρει τα οχήματα μετά το δυστύχημα


Υπενθυμίζεται ότι δύο  νεκροί και τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά είναι ο απολογισμούς του τραγικού τροχαίου.

Το τροχαίο έγινε όταν ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε.

Τραγικό τροχαίο με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες στις Αφίδνες, μάζες από λαμαρίνες τα οχήματα - «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο»
Τραγικό τροχαίο με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες στις Αφίδνες, μάζες από λαμαρίνες τα οχήματα - «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο»
Τραγικό τροχαίο με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες στις Αφίδνες, μάζες από λαμαρίνες τα οχήματα - «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο»
Τραγικό τροχαίο με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες στις Αφίδνες, μάζες από λαμαρίνες τα οχήματα - «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο»


Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο, μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένα άτομο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις να τραυματιστούν, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Μάλιστα το μπροστινό μέρος του ενός ΙΧ έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών ενώ τμήματα των δύο αυτοκινήτων εκτινάχθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης.

Στο σημείο διακόπηκε για τουλάχιστον τρεις ώρες η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Τραγικό τροχαίο με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες στις Αφίδνες, μάζες από λαμαρίνες τα οχήματα - «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο»
Τραγικό τροχαίο με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες στις Αφίδνες, μάζες από λαμαρίνες τα οχήματα - «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο»
Τραγικό τροχαίο με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες στις Αφίδνες, μάζες από λαμαρίνες τα οχήματα - «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο»



Ακόμη ένας νεκρός σε τροχαίο με μηχανή

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα είχε σημειωθεί και άλλο τροχαίο δυστύχημα με έναν αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.

Κατά τις πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή του άνδρα συγκρούστηκε με το φορτηγό ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την πρόσκρουση της μηχανής με το φορτηγό, προκλήθηκε φωτιά.


Τραγικό τροχαίο με νεκρούς και τραυματίες στις Αφίδνες, μάζες από λαμαρίνες τα οχήματα



Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης: Όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί

«Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο 22χρονος συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα

Θρήνος στη ροκ: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Έις Φρέιλι, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss
Κώστας Στάμου
128 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης