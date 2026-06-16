Ο δικηγορικός κόσμος χαρακτηρίζει εσφαλμένη την απόφαση του Εφετείου Λάρισας που απέβαλε τους Δικηγορικούς Συλλόγους από την δίκη των Τεμπών
Ο δικηγορικός κόσμος χαρακτηρίζει εσφαλμένη την απόφαση του Εφετείου Λάρισας που απέβαλε τους Δικηγορικούς Συλλόγους από την δίκη των Τεμπών
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κάνει λόγο για απόφαση που έρχεται σε αντίθεση με τη νομολογία και τον Κώδικα Δικηγόρων
Εσφαλμένη χαρακτηρίζει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, την απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για την αποβολή των Δικηγορικών Συλλόγων προς υποστήριξη κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
Υπενθυμίζεται ότι το Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας με οριακή πλειοψηφία 2-1 και μειοψηφούσης της προέδρου και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, δεν έκανε δεκτές τις δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας των Δικηγορικών Συλλόγων και τη δήλωση του Σωματείου «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης». Αντίθετα, δεκτή έκανε τη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου και τις δηλώσεις που έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους.
Παράλληλα, η συντονιστική επιτροπή υπογραμμίζει ότι η επίμαχη απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μέχρι σήμερα, κατά κανόνα, νομολογία των δικαστηρίων και ειδικά της πρόσφατης υπ. αρ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο τοκισμού των δανείων που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη.
Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής έχει ως εξής:
«Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων κατά τη σημερινή της συνεδρίαση με αφορμή την απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ως προς την παράσταση των Δικηγορικών Συλλόγων προς υποστήριξη κατηγορίας στη «δίκη των Τεμπών», εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, με οριακή πλειοψηφία 2-1, μειοψηφούσης της Προέδρου και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, είναι σεβαστή αλλά ταυτόχρονα και εσφαλμένη.
Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μέχρι σήμερα, κατά κανόνα, νομολογία των δικαστηρίων, με πιο πρόσφατη την αρ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αλλά και με το γράμμα και το σκοπό της διάταξης του άρθρ. 90, περ. ζ΄του Κώδικα Δικηγόρων, που προβλέπει ρητά ότι, για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον κάθε ποινικού δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε οποιονδήποτε διεθνές δικαστήριο.
Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι το δικηγορικό σώμα με τις παρεμβάσεις του και τη συμμετοχή του, συνέβαλε ουσιωδώς στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην πρόοδο της δίκης και θα συνεχίσει να συμβάλλει με κάθε τρόπο.
Το δικηγορικό σώμα, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του, θα συνεχίσει να είναι παρόν στα μείζονα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα και θα προασπίζεται σταθερά και αταλάντευτα το Κράτος Δικαίου».
Υπενθυμίζεται ότι το Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας με οριακή πλειοψηφία 2-1 και μειοψηφούσης της προέδρου και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, δεν έκανε δεκτές τις δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας των Δικηγορικών Συλλόγων και τη δήλωση του Σωματείου «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης». Αντίθετα, δεκτή έκανε τη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου και τις δηλώσεις που έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους.
Παράλληλα, η συντονιστική επιτροπή υπογραμμίζει ότι η επίμαχη απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μέχρι σήμερα, κατά κανόνα, νομολογία των δικαστηρίων και ειδικά της πρόσφατης υπ. αρ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο τοκισμού των δανείων που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη.
Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής έχει ως εξής:
«Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων κατά τη σημερινή της συνεδρίαση με αφορμή την απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ως προς την παράσταση των Δικηγορικών Συλλόγων προς υποστήριξη κατηγορίας στη «δίκη των Τεμπών», εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, με οριακή πλειοψηφία 2-1, μειοψηφούσης της Προέδρου και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, είναι σεβαστή αλλά ταυτόχρονα και εσφαλμένη.
Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μέχρι σήμερα, κατά κανόνα, νομολογία των δικαστηρίων, με πιο πρόσφατη την αρ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αλλά και με το γράμμα και το σκοπό της διάταξης του άρθρ. 90, περ. ζ΄του Κώδικα Δικηγόρων, που προβλέπει ρητά ότι, για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον κάθε ποινικού δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε οποιονδήποτε διεθνές δικαστήριο.
Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι το δικηγορικό σώμα με τις παρεμβάσεις του και τη συμμετοχή του, συνέβαλε ουσιωδώς στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην πρόοδο της δίκης και θα συνεχίσει να συμβάλλει με κάθε τρόπο.
Το δικηγορικό σώμα, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του, θα συνεχίσει να είναι παρόν στα μείζονα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα και θα προασπίζεται σταθερά και αταλάντευτα το Κράτος Δικαίου».
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