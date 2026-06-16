Ο δικηγορικός κόσμος χαρακτηρίζει εσφαλμένη την απόφαση του Εφετείου Λάρισας που απέβαλε τους Δικηγορικούς Συλλόγους από την δίκη των Τεμπών

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κάνει λόγο για απόφαση που έρχεται σε αντίθεση με τη νομολογία και τον Κώδικα Δικηγόρων