Καρέ καρέ η αεροδιακομιδή 40 χρόνου ναυτικού στο νοσοκομείο Χανίων
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδιακομιδή Κρήτη Χανιά Super Puma

Καρέ καρέ η αεροδιακομιδή 40 χρόνου ναυτικού στο νοσοκομείο Χανίων

O 40χρονος ναυτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας

Καρέ καρέ η αεροδιακομιδή 40 χρόνου ναυτικού στο νοσοκομείο Χανίων
Μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Χανίων για ναυτικό που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο καπετάνιος του εμπορικού πλοίου που έπλεε νότια της Κρήτης ειδοποίησε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και με τη συνεργασία του ΕΚΑΒ ο 40χρονος ναυτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.



Για την επιτυχή αεροδιακομιδή αναφέρθηκε ο Διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας. «Ο ασθενής υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (κλινικές, εργαστηριακές, απεικονιστικές) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν Χανίων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: patris.gr

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης