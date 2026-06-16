Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Καρέ καρέ η αεροδιακομιδή 40 χρόνου ναυτικού στο νοσοκομείο Χανίων
Καρέ καρέ η αεροδιακομιδή 40 χρόνου ναυτικού στο νοσοκομείο Χανίων
O 40χρονος ναυτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας
Μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Χανίων για ναυτικό που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
Ο καπετάνιος του εμπορικού πλοίου που έπλεε νότια της Κρήτης ειδοποίησε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και με τη συνεργασία του ΕΚΑΒ ο 40χρονος ναυτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.
Για την επιτυχή αεροδιακομιδή αναφέρθηκε ο Διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας. «Ο ασθενής υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (κλινικές, εργαστηριακές, απεικονιστικές) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν Χανίων», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Πηγή: patris.gr
Ο καπετάνιος του εμπορικού πλοίου που έπλεε νότια της Κρήτης ειδοποίησε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και με τη συνεργασία του ΕΚΑΒ ο 40χρονος ναυτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.
Για την επιτυχή αεροδιακομιδή αναφέρθηκε ο Διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας. «Ο ασθενής υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (κλινικές, εργαστηριακές, απεικονιστικές) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν Χανίων», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Πηγή: patris.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα