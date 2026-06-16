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Διέρρηξε κατάστημα για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, συνελήφθη 49χρονος για διαρρήξεις στα νότια προάστια
Διέρρηξε κατάστημα για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, συνελήφθη 49χρονος για διαρρήξεις στα νότια προάστια
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί εννέα περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε καταστήματα στις περιοχές του Αλίμου, της Αργυρούπολης, της Ηλιούπολης και του Αγίου Δημητρίου
Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 49χρονος, ο οποίος κατηγορείται για σειρά διαρρήξεων και κλοπών σε καταστήματα των Νοτίων Προαστίων της Αττικής. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και διαρρήξεις κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από συντονισμένη έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών, η οποία διερευνούσε καταγεγραμμένες περιπτώσεις διαρρήξεων σε καταστήματα των Νοτίων Προαστίων. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 49χρονο το απόγευμα της 10ης Ιουνίου 2026 στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και διαπίστωσαν τη δράση του.
Λίγο πριν από τον εντοπισμό του, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε διαρρήξει κατάστημα στον Άγιο Δημήτριο, αφαιρώντας χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή.
Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026, ο 49χρονος δρούσε κυρίως κατά τις βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες. Φορώντας κράνος μοτοσυκλέτας ή κουκούλα για να καλύπτει τα χαρακτηριστικά του και χρησιμοποιώντας διαρρηκτικά εργαλεία, παραβίαζε καταστήματα και αφαιρούσε χρήματα και κινητά τηλέφωνα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος δράσης του, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν δίστασε να διαρρήξει το ίδιο κατάστημα δύο φορές μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών. Παράλληλα, προκειμένου να αυξήσει τη λεία του, προχωρούσε σε πολλαπλές διαρρήξεις ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα.
Οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε δίκυκλο, το οποίο είχε αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία καθώς και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιούσε κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί εννέα περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε καταστήματα στις περιοχές του Αλίμου, της Αργυρούπολης, της Ηλιούπολης και του Αγίου Δημητρίου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από συντονισμένη έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών, η οποία διερευνούσε καταγεγραμμένες περιπτώσεις διαρρήξεων σε καταστήματα των Νοτίων Προαστίων. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 49χρονο το απόγευμα της 10ης Ιουνίου 2026 στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και διαπίστωσαν τη δράση του.
Λίγο πριν από τον εντοπισμό του, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε διαρρήξει κατάστημα στον Άγιο Δημήτριο, αφαιρώντας χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή.
Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026, ο 49χρονος δρούσε κυρίως κατά τις βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες. Φορώντας κράνος μοτοσυκλέτας ή κουκούλα για να καλύπτει τα χαρακτηριστικά του και χρησιμοποιώντας διαρρηκτικά εργαλεία, παραβίαζε καταστήματα και αφαιρούσε χρήματα και κινητά τηλέφωνα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος δράσης του, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν δίστασε να διαρρήξει το ίδιο κατάστημα δύο φορές μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών. Παράλληλα, προκειμένου να αυξήσει τη λεία του, προχωρούσε σε πολλαπλές διαρρήξεις ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα.
Οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε δίκυκλο, το οποίο είχε αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία καθώς και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιούσε κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί εννέα περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε καταστήματα στις περιοχές του Αλίμου, της Αργυρούπολης, της Ηλιούπολης και του Αγίου Δημητρίου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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