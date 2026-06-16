«Ξήλωσαν» σπείρα κοκαΐνης με κέρδη πάνω από 900.000 ευρώ, οι «καβάτζες» σε όλη την Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
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«Ξήλωσαν» σπείρα κοκαΐνης με κέρδη πάνω από 900.000 ευρώ, οι «καβάτζες» σε όλη την Αττική

Εννέα συλλήψεις - Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και όπλα - Διακίνηση με κρυπτογραφημένες επικοινωνίες

«Ξήλωσαν» σπείρα κοκαΐνης με κέρδη πάνω από 900.000 ευρώ, οι «καβάτζες» σε όλη την Αττική
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Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης σε περιοχές της Αττικής προχώρησαν οι αστυνομικοί. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης μεταξύ των όποιων ο 39χρονος αρχηγός ενώ το παράνομο όφελος ανέρχεται σε περισσότερα από 900.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα από την αστυνομία, η οργάνωση είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, διαθέτοντας αυστηρή ιεραρχική δομή με αρχηγό και τρεις υπαρχηγούς. Τα μέλη φέρονται να λάμβαναν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, χρησιμοποιώντας εφαρμογές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, κωδικοποιημένη ορολογία και συχνές αλλαγές τηλεφωνικών συνδέσεων.

Ο 39χρονος φερόμενος ως αρχηγός φέρεται να είχε τον πλήρη έλεγχο της δράσης της οργάνωσης, καθορίζοντας τη στρατηγική και δίνοντας εντολές στους υπαρχηγούς, οι οποίοι με τη σειρά τους συντόνιζαν τα υπόλοιπα μέλη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών προς τους αγοραστές.

16062026 ΔΤ ΓΑΔΑ: Αποδομήθηκε από την Υ.Δ.Ε.Ε. Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εγκληματική οργάνωση


Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν 827,1 γραμμάρια κοκαΐνης, μικροποσότητα κάνναβης, τρία πιστόλια, γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου, 119 φυσίγγια, επτά ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τρεις ασύρματοι, πλήθος κινητών τηλεφώνων, καθώς και ρόπαλο, σπρέι πιπεριού και τρία μαχαίρια. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πέντε οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των ναρκωτικών, καθώς και 14.505 ευρώ και 470 δολάρια ΗΠΑ. Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της ξεπερνά τις 900.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους που χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζες» από τα μέλη του κυκλώματος, συνελήφθησαν συνολικά εννέα άτομα, ηλικίας 24 έως 49 ετών, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και της Ε.Κ.Α.Μ..

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και πλαστογραφία πιστοποιητικών. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη πέντε άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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