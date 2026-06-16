Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Ζωγράφου Χαμόγελο του Παιδιού Missing Alert

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνισή του 47χρονου από του Ζωγράφου και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου
Συναγερμός έχει σημάνει στου Ζωγράφου από την εξαφάνιση του 47χρονου Νικολάου Λεβέντη την Κυριακή 16 Ιουλίου, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνισή του 47χρονου από του Ζωγράφου και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Λεβέντης Νικόλαος έχει ύψος 1.82 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου


Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ μακρυμάνικη μπλούζα και φόρμα παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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