Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνισή του 47χρονου από του Ζωγράφου και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του