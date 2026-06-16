Το σκεπτικό του Αρείου Πάγου για Γιωτόπουλο: Ουδέποτε αποδέχτηκε τις πράξεις του, ούτε εξέφρασε μεταμέλεια

Το στοιχείο της μη μετάνοιάς του, σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, μπορεί να αξιολογηθεί ως ένδειξη ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη ηθική μεταστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

