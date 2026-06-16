Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Σπείρα παριστάνει τους αστυνομικούς και αδειάζει σπίτια πολιτών, κυκλοφορούν με ψεύτικα «περιπολικά»
Σπείρα παριστάνει τους αστυνομικούς και αδειάζει σπίτια πολιτών, κυκλοφορούν με ψεύτικα «περιπολικά»
Νέα μέθοδος εξαπάτησης από επιτήδειους
Ανησυχία προκαλεί η δράση εγκληματικής σπείρας που φέρεται να υποδύεται αστυνομικούς, προκειμένου να αποκτά πρόσβαση σε κατοικίες και να αφαιρεί χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από ανυποψίαστους πολίτες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν πολυτελή οχήματα εξοπλισμένα με φάρους, τα οποία παραπέμπουν σε οχήματα της Ασφάλειας, ώστε να γίνονται πιο πειστικοί. Με διάφορες προφάσεις ζητούν από τους ενοίκους να τους ανοίξουν την πόρτα, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες προς τις Αρχές.
Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και παρουσιάστηκε από το STAR. Σε αυτό φαίνονται δύο άνδρες να φτάνουν έξω από κατοικία ηλικιωμένης στο Μαρκόπουλο και να της χτυπούν την πόρτα, ζητώντας να τους επιτρέψει την είσοδο.
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Η γυναίκα περιέγραψε ότι οι άγνωστοι της έριξαν ένα έντονο φως στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο. Αμέσως μετά το περιστατικό, η ηλικιωμένη επικοινώνησε με την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να καταγγείλει το συμβάν.
Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την υπόθεση και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην επιτρέπουν την είσοδο σε άτομα που δηλώνουν αστυνομικοί χωρίς να έχουν προηγουμένως επιβεβαιώσει την ταυτότητα και τα στοιχεία τους.
Οι αστυνομικοί συνιστούν επίσης στους πολίτες να επικοινωνούν άμεσα με το «100» σε περίπτωση που παρατηρήσουν ύποπτες κινήσεις ή δεχθούν επίσκεψη από άτομα που επικαλούνται την ιδιότητα του αστυνομικού χωρίς επαρκή στοιχεία ταυτοποίησης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν πολυτελή οχήματα εξοπλισμένα με φάρους, τα οποία παραπέμπουν σε οχήματα της Ασφάλειας, ώστε να γίνονται πιο πειστικοί. Με διάφορες προφάσεις ζητούν από τους ενοίκους να τους ανοίξουν την πόρτα, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες προς τις Αρχές.
Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και παρουσιάστηκε από το STAR. Σε αυτό φαίνονται δύο άνδρες να φτάνουν έξω από κατοικία ηλικιωμένης στο Μαρκόπουλο και να της χτυπούν την πόρτα, ζητώντας να τους επιτρέψει την είσοδο.
Η γυναίκα περιέγραψε ότι οι άγνωστοι της έριξαν ένα έντονο φως στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο. Αμέσως μετά το περιστατικό, η ηλικιωμένη επικοινώνησε με την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να καταγγείλει το συμβάν.
Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την υπόθεση και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην επιτρέπουν την είσοδο σε άτομα που δηλώνουν αστυνομικοί χωρίς να έχουν προηγουμένως επιβεβαιώσει την ταυτότητα και τα στοιχεία τους.
Οι αστυνομικοί συνιστούν επίσης στους πολίτες να επικοινωνούν άμεσα με το «100» σε περίπτωση που παρατηρήσουν ύποπτες κινήσεις ή δεχθούν επίσκεψη από άτομα που επικαλούνται την ιδιότητα του αστυνομικού χωρίς επαρκή στοιχεία ταυτοποίησης.
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