Η Αλίσα Λέμαν φόρεσε μικροσκοπικό ροζ μπικίνι και έκανε γκελάκια με μπάλα ποδοσφαίρου, δείτε βίντεο
SPORTS
Αλίσα Λέμαν Μπικίνι Τζαμάικα Instagram Ποδόσφαιρο Μπάλα

Η Αλίσα Λέμαν φόρεσε μικροσκοπικό ροζ μπικίνι και έκανε γκελάκια με μπάλα ποδοσφαίρου, δείτε βίντεο

Η 27χρονη από την Ελβετία επιβεβαίωσε τον τίτλο της πιο σέξι ποδοσφαιρίστριας

Η Αλίσα Λέμαν φόρεσε μικροσκοπικό ροζ μπικίνι και έκανε γκελάκια με μπάλα ποδοσφαίρου, δείτε βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Σε έναν συνδυασμό που τρέλανε τον ανδρικό - κατά βάση - πληθυσμό προχώρησε η Αλίσα Λέμαν που έχει χαρακτηριστεί ως η πιο σέξι ποδοσφαιρίστρια του κόσμου.

Η 27χρονη από την Ελβετία συνδύασε τόσο το ποδόσφαιρο όσο και τη σέξι εμφάνιση.

Από τη Τζαμάικα όπου βρίσκεται μετά την απαιτητική σεζόν στα γήπεδα της Αγγλίας όπου αναδείχθηκε πρωταθλήτρια με τη γυναικεία ομάδα της Λέστερ, η Λέμαν έκανε κόλπα με μπάλα έχοντας ως φόντο τα γαλάζια νερά.

Η Ελβετίδα αθλήτρια φόρεσε ένα μικροσκοπικό ροζ μπικίνι, μια χρυσή αλυσίδα στη μέση και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram: «Μην σας απασχολεί τίποτα (Don’t worry about a thing, στο πρωτότυπο).

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