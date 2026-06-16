Με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης ανακατασκευάστηκε το φυλάκιο «Ακρωτήρι» στη Λέσβο



Δείτε φωτογραφίες από το ανακαινισμένο φυλάκιο

Γενικότερα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες, προστατεύουν το περιβάλλον και δημιουργούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός θετικού και διαρκούς αποτυπώματος για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.