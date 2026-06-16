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Με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης ανακατασκευάστηκε το φυλάκιο «Ακρωτήρι» στη Λέσβο
Με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης ανακατασκευάστηκε το φυλάκιο «Ακρωτήρι» στη Λέσβο
Η ανακατασκευή του επιτηρητικού φυλακίου «Ακρωτήρι» εντάσσεται στη συνολική προσέγγιση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης για την υλοποίηση δράσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο και διάρκεια
Ένα ιστορικό φυλάκιο επιτήρησης του ανατολικού Αιγαίου, το επονομαζόμενο «Ακρωτήρι» στη Λέσβο ανακαινίστηκε εκ βάθρων με χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης. Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος αφορά πρωτίστως στη βελτίωση των συνθηκών υπό τις οποίες το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων προσφέρει τις υπηρεσίες του στις ακριτικές περιοχές της πατρίδας μας. Επιπλέον, όμως, υπάρχει μια συναισθηματική διάσταση στην εν λόγω δωρεά, καθώς το ανακατασκευασμένο φυλάκιο, αυτή η προκεχωρημένη σύγχρονη «βίγλα» της Λέσβου, αφιερώθηκε στον γλύπτη Αθανάσιο Λημναίο (1908-1907). Εξαίρετος καλλιτέχνης, γεννημένος στη Μυτιλήνη αλλά με καταγωγή από τη Λήμνο -εξού και το επώνυμό του- ο Αθανάσιος Λημναίος συνδεόταν οικογενειακώς με τον Αθανάσιο Κ. Λασκαρίδη.
Το πλήρως ανακαινισμένο φυλάκιο «Ακρωτήρι» αποδόθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, σε μια σεμνή τελετή εγκαινίων, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, εκπροσώπων της Πολιτείας και των θρησκευτικών αρχών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και τοπικών αρχών.
Εκ μέρους του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, η Πρόεδρός του, κα Εύη Λαζού-Λασκαρίδη επισήμανε ότι «η απόφασή μας να προχωρήσουμε στην ανακατασκευή του φυλακίου ΑΚΡΩΤΗΡΙ απορρέει από μια απλή αλλά ουσιαστική πεποίθηση: ότι η ευθύνη απέναντι στη χώρα εκφράζεται μέσα από πράξεις. Για εμάς, η στήριξη τέτοιων έργων δεν αφορά μόνο τις υποδομές. Αφορά στους ανθρώπους -εκείνους που υπηρετούν καθημερινά σε ακριτικές περιοχές και χρειάζονται έναν χώρο αξιοπρεπή, λειτουργικό και ανθρώπινο.
» Ταυτόχρονα, η αφιέρωση στη μνήμη του Αθανασίου Λημναίου προσδίδει στη δωρεά μια βαθύτερη διάσταση. Συνδέει την οικογενειακή μας ιστορία με τον τόπο και μας υπενθυμίζει ότι κάθε προσφορά έχει μεγαλύτερο νόημα όταν ριζώνει σε μια σχέση μνήμης και ευθύνης.
Πιστεύουμε ότι οι παρεμβάσεις που έχουν πραγματική αξία είναι εκείνες που απαντούν σε υπαρκτές ανάγκες και συμβάλλουν, με τρόπο σταθερό και μετρήσιμο, στο κοινό καλό».
Από την πλευρά του, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, προέβη σε έναν ιδιαιτέρως θερμό χαιρετισμό, εκφράζοντας την ευγνοσύνη του προς την οικογένεια του κ. Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη για τη διαχρονική προσφορά της, τόσο μέσα από τις δωρεές προς τις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και μέσα από το ευρύτερο έργο του Ιδρύματος. Ο Στρατηγός Χούπης έκανε επίσης ειδική μνεία στα περιβαλλοντικά προγράμματα του Ιδρύματος, και ιδίως στο Typhoon Project, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμβολής του στην προστασία των ελληνικών θαλασσών. Χαρακτηριστικά, ο κ. Χούπης είπε, κλείνοντας «σας ευχαριστούμε από καρδιάς, μας κάνετε περήφανους. Εμείς θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι αυτή η παράδοση, εδώ στο Άγιο Όρος του Αιγαίου, θα συνεχίσει να υπάρχει με ανθρώπους που διασφαλίζουν ότι το ένδοξο παρελθόν της χώρας μας θα έχει ένα λαμπρό μέλλον».
Η ανακατασκευή του επιτηρητικού φυλακίου «Ακρωτήρι» στη Λέσβο εντάσσεται στη συνολική προσέγγιση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης για την υλοποίηση δράσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο και διάρκεια. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση υποδομών που συμβάλλουν στην καθημερινότητα ανθρώπων που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις ευθύνης αποτελεί για το Ίδρυμα μια πράξη έμπρακτης στήριξης προς το κοινό καλό. Και με την αφιέρωση του φυλακίου στη μνήμη του γλύπτη Αθανασίου Λημναίου, προσδίδεται στην εν λόγω χορηγία ένας πρόσθετο, προσωπικός συμβολισμό που γεφυρώνει τη μνήμη, τον τόπο και την προσφορά.
Το πλήρως ανακαινισμένο φυλάκιο «Ακρωτήρι» αποδόθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, σε μια σεμνή τελετή εγκαινίων, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, εκπροσώπων της Πολιτείας και των θρησκευτικών αρχών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και τοπικών αρχών.
Εκ μέρους του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, η Πρόεδρός του, κα Εύη Λαζού-Λασκαρίδη επισήμανε ότι «η απόφασή μας να προχωρήσουμε στην ανακατασκευή του φυλακίου ΑΚΡΩΤΗΡΙ απορρέει από μια απλή αλλά ουσιαστική πεποίθηση: ότι η ευθύνη απέναντι στη χώρα εκφράζεται μέσα από πράξεις. Για εμάς, η στήριξη τέτοιων έργων δεν αφορά μόνο τις υποδομές. Αφορά στους ανθρώπους -εκείνους που υπηρετούν καθημερινά σε ακριτικές περιοχές και χρειάζονται έναν χώρο αξιοπρεπή, λειτουργικό και ανθρώπινο.
» Ταυτόχρονα, η αφιέρωση στη μνήμη του Αθανασίου Λημναίου προσδίδει στη δωρεά μια βαθύτερη διάσταση. Συνδέει την οικογενειακή μας ιστορία με τον τόπο και μας υπενθυμίζει ότι κάθε προσφορά έχει μεγαλύτερο νόημα όταν ριζώνει σε μια σχέση μνήμης και ευθύνης.
Πιστεύουμε ότι οι παρεμβάσεις που έχουν πραγματική αξία είναι εκείνες που απαντούν σε υπαρκτές ανάγκες και συμβάλλουν, με τρόπο σταθερό και μετρήσιμο, στο κοινό καλό».
Από την πλευρά του, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, προέβη σε έναν ιδιαιτέρως θερμό χαιρετισμό, εκφράζοντας την ευγνοσύνη του προς την οικογένεια του κ. Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη για τη διαχρονική προσφορά της, τόσο μέσα από τις δωρεές προς τις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και μέσα από το ευρύτερο έργο του Ιδρύματος. Ο Στρατηγός Χούπης έκανε επίσης ειδική μνεία στα περιβαλλοντικά προγράμματα του Ιδρύματος, και ιδίως στο Typhoon Project, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμβολής του στην προστασία των ελληνικών θαλασσών. Χαρακτηριστικά, ο κ. Χούπης είπε, κλείνοντας «σας ευχαριστούμε από καρδιάς, μας κάνετε περήφανους. Εμείς θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι αυτή η παράδοση, εδώ στο Άγιο Όρος του Αιγαίου, θα συνεχίσει να υπάρχει με ανθρώπους που διασφαλίζουν ότι το ένδοξο παρελθόν της χώρας μας θα έχει ένα λαμπρό μέλλον».
Η ανακατασκευή του επιτηρητικού φυλακίου «Ακρωτήρι» στη Λέσβο εντάσσεται στη συνολική προσέγγιση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης για την υλοποίηση δράσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο και διάρκεια. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση υποδομών που συμβάλλουν στην καθημερινότητα ανθρώπων που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις ευθύνης αποτελεί για το Ίδρυμα μια πράξη έμπρακτης στήριξης προς το κοινό καλό. Και με την αφιέρωση του φυλακίου στη μνήμη του γλύπτη Αθανασίου Λημναίου, προσδίδεται στην εν λόγω χορηγία ένας πρόσθετο, προσωπικός συμβολισμό που γεφυρώνει τη μνήμη, τον τόπο και την προσφορά.
Γενικότερα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες, προστατεύουν το περιβάλλον και δημιουργούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός θετικού και διαρκούς αποτυπώματος για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Δείτε φωτογραφίες από το ανακαινισμένο φυλάκιο
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