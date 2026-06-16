Δήμαρχος Τήνου στο protothema μετά την κήρυξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας: Να απαγορευτούν νέες ιδιωτικές πισίνες και γεωτρήσεις

«Η Τήνος δεν διψάει σήμερα, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για τα επόμενα χρόνια», το βασικό μήνυμα του δημάρχου του τέταρτου μεγαλύτερου νησιού των Κυκλάδων

απαγορευτούν οι νέες ιδιωτικές πισίνες και οι ιδιωτικές γεωτρήσεις προτείνει στην Πολιτεία ο δήμαρχος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς μιλώντας στο



Υπενθυμίζεται ότι Τήνος και η Αλόννησος κηρύχθηκαν νωρίτερα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της Σταύρου Παπασταύρου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την ίδια απόφαση παρατάθηκε για ακόμη τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι Λευκάδας.



χρήσιμο εργαλείο για την επιτάχυνση διαδικασιών και την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών εμποδίων, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της υδατικής επάρκειας τα επόμενα χρόνια.







«Δεν μπορεί κάθε σπίτι εκτός οικισμού να έχει τη δική του γεώτρηση» «Δεν μπορεί κάθε σπίτι που χτίζεται εκτός οικισμού να έχει τη δική του γεώτρηση», τονίζει ο κ. Κροντηράς , επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξει πιο ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και μια συνολική αλλαγή νοοτροπίας γύρω από τη χρήση του νερού.



Ο δήμαρχος ξεκαθαρίζει ότι η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν σημαίνει ότι η Τήνος αντιμετωπίζει σήμερα πρόβλημα



«Αυτή τη στιγμή το νησί δεν διψάει», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση θα βοηθήσει τον δήμο να ξεπεράσει γραφειοκρατικά προβλήματα και να κινηθεί ταχύτερα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων. Όπως σημειώνει υπάρχει χρηματοδότηση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για αφαλατώσεις, ενώ στόχος της δημοτικής αρχής είναι να θωρακίσει το νησί απέναντι στις προκλήσεις των επόμενων ετών.



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Ο Δήμαρχος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς



«Οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί δραματικά από το 2021» Ο δήμαρχος επισημαίνει ότι από το 2021 και μετά οι βροχοπτώσεις στην Τήνο έχουν μειωθεί δραματικά, φτάνοντας περίπου στο μισό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η εικόνα αυτή, όπως αναφέρει, καθιστά αναγκαία τη λήψη προληπτικών μέτρων πριν το πρόβλημα αποκτήσει μεγαλύτερες διαστάσεις.



Ναπροτείνει στην Πολιτεία ομιλώντας στο protothema.gr , με αφορμή την κήρυξη του νησιού σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας . Όπως δηλώνει, η Τήνος «δεν διψάει αυτή τη στιγμή», ωστόσο η δραματική μείωση των βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια επιβάλλει μέτρα και σχεδιασμό πριν το πρόβλημα αποκτήσει μεγαλύτερες διαστάσεις.Υπενθυμίζεται ότι Τήνος και η Αλόννησος κηρύχθηκαν νωρίτερα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας για διάστημα τριών μηνών, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την ίδια απόφαση παρατάθηκε για ακόμη τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στοΟ δήμαρχος Τήνου διευκρινίζει ότι η απόφαση δεν συνδέεται με άμεσο πρόβλημα υδροδότησης του νησιού, αλλά αποτελεί έναγια την επιτάχυνση διαδικασιών και την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών εμποδίων, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της υδατικής επάρκειας τα επόμενα χρόνια.«Δεν μπορεί κάθε σπίτι που χτίζεται εκτός οικισμού να έχει τη δική του γεώτρηση», τονίζει ο κ. Κροντηράς , επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξει πιο ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και μια συνολική αλλαγή νοοτροπίας γύρω από τη χρήση του νερού.Ο δήμαρχος ξεκαθαρίζει ότι η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν σημαίνει ότι η Τήνος αντιμετωπίζει σήμερα πρόβλημα λειψυδρίας », αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση θα βοηθήσει τον δήμο να ξεπεράσει γραφειοκρατικά προβλήματα και να κινηθεί ταχύτερα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων. Όπως σημειώνει υπάρχει χρηματοδότηση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για αφαλατώσεις, ενώ στόχος της δημοτικής αρχής είναι να θωρακίσει το νησί απέναντι στις προκλήσεις των επόμενων ετών.«Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα πριν γιγαντωθεί», υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι η Τήνος οφείλει να προετοιμαστεί εγκαίρως για τις συνέπειες της μείωσης των υδάτινων αποθεμάτων.Ο δήμαρχος επισημαίνει ότι από το 2021 και μετά οι βροχοπτώσεις στην Τήνο έχουν μειωθεί δραματικά, φτάνοντας περίπου στο μισό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η εικόνα αυτή, όπως αναφέρει, καθιστά αναγκαία τη λήψη προληπτικών μέτρων πριν το πρόβλημα αποκτήσει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ο κ. Κροντηράς υπογραμμίζει ότι η προστασία των υδάτινων πόρων δεν αφορά μόνο την Τήνο αλλά συνολικά τις νησιωτικές περιοχές και τις τοπικές κοινωνίες που καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.



«Θέλουμε να οχυρώσουμε το νησί μας. Πρέπει να γίνει βίωμα στους Τηνιακούς, αλλά και σε όλο τον κόσμο, ότι το νερό είναι πολύτιμο για όλους μας», καταλήγει.



Δήμος Τήνου: Η έκτακτη ανάγκη αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα

Ο Δήμος Τήνου σε ανάρτησή του αναφέρει πώς η έκτακτη ανάγκη αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί καθώς ξεκλειδώνουν άμεσα κονδύλια και νέες αφαλατώσεις για το νησί.



Δείτε την ανάρτηση του Δήμου



Ξεκλειδώνουν άμεσα κονδύλια και νέες αφαλατώσεις για την Τήνο – Γιατί η «Έκτακτη Ανάγκη» αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί



Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε επίσημα η Τήνος, μετά από έγκριση του σχετικού αιτήματος που υπέβαλε ο Δήμος προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της λειψυδρίας.



​Η σημαντική αυτή απόφαση ελήφθη κατόπιν της θετικής εισήγησης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Ε.Υ.), καθώς και της καθοριστικής συμβολής και θετικής εισήγησης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου, και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Μανώλη Κουτουλάκη, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και στήριξαν το δίκαιο αίτημα του νησιού μας.



​Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα κομβικό εργαλείο, καθώς ξεκλειδώνει άμεσα σημαντικές χρηματοδοτήσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία και επιτρέπει την πλήρη παράκαμψη των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Πρακτικά, η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δίνει στον Δήμο τη δυνατότητα να προχωρήσει με διαδικασίες εξπρές στην ενοικίαση ή αγορά νέων μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και στην άμεση εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης.



​Υπογραμμίζεται ότι η απόφαση αυτή λειτουργεί ως προληπτική ασπίδα και όχι ως ένδειξη προβλήματος, διασφαλίζοντας ότι η καθημερινότητα των κατοίκων και η εξυπηρέτηση των επισκεπτών θα συνεχιστούν απρόσκοπτα. Με τον τρόπο αυτό, ξεκλειδώνουν άμεσα οι διαδικασίες για την εγκατάσταση νέων αφαλατώσεων, προστατεύοντας το νησί όχι μόνο για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, αλλά δημιουργώντας παράλληλα τις βάσεις για τη μακροπρόθεσμη και μόνιμη θωράκισή του απέναντι στην κλιματική κρίση.



​Παράλληλα, η υφιστάμενη κατάσταση και η επίσημη κήρυξη του νησιού σε έκτακτη ανάγκη ενισχύουν και δικαιώνουν απόλυτα την πάγια θέση της Δημοτικής Αρχής για την ανάγκη λήψης αυστηρών περιοριστικών μέτρων. Συγκεκριμένα, ενδυναμώνεται η άποψη του Δήμου για την απαγόρευση δημιουργίας νέων πισινών σε ιδιωτικές κατοικίες, καθώς και για τον δραστικό περιορισμό των γεωτρήσεων, οι οποίες δεν αποτελούν πολιτική της παρούσας δημοτικής αρχής, καθώς επιβαρύνουν τον ήδη καταπονημένο υδροφόρο ορίζοντα.

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​Σχετικά με την εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος Τήνου προέβη στην ακόλουθη δήλωση:



​«Η κήρυξη του νησιού μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, αλλά μια πράξη ευθύνης, πρόληψης και διεκδίκησης. Είναι η ασπίδα μας απέναντι στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, που μας επιτρέπει να φέρουμε άμεσα νέες αφαλατώσεις και να δώσουμε λύσεις. Το θέμα της λειψυδρίας μας απασχολεί καθημερινά και έχουμε ήδη κάνει πολλά, επενδύοντας συστηματικά στις αφαλατώσεις και στη θωράκιση των δικτύων μας.



​Με τη νέα αυτή χρηματοδοτική και διοικητική ευελιξία, προστατεύουμε την καθημερινότητα των συνδημοτών μας, διασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του νησιού και κοιτάζουμε μπροστά, θωρακίζοντας την Τήνο μακροπρόθεσμα. Την ίδια στιγμή, η απόφαση αυτή στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η αλόγιστη σπατάλη, οι ιδιωτικές πισίνες και οι ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις στο υδάτινο δυναμικό δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά, με σχέδιο και προνοητικότητα».



​Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από συστηματικές ενέργειες που υλοποιεί ήδη η δημοτική αρχή για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Μέχρι σήμερα, ο Δήμος Τήνου έχει επενδύσει σταθερά στον τομέα των αφαλατώσεων, προχωρώντας στην πλήρη συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων, στη βελτιστοποίηση των δικτύων διανομής για τον περιορισμό των απωλειών, καθώς και σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του υδάτινου δυναμικού του νησιού.



​Με τη νέα αυτή θεσμική ισχύ, ο Δήμος Τήνου συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, καλώντας παράλληλα τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες να συμβάλλουν στην κοινή προσπάθεια μέσω της ορθολογικής χρήσης του νερού.





