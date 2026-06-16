Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Επιδειξίας προκάλεσε αναστάτωση στο κέντρο της Λαμίας, γυναίκες κάλεσαν την Αστυνομία
Επιδειξίας προκάλεσε αναστάτωση στο κέντρο της Λαμίας, γυναίκες κάλεσαν την Αστυνομία
«Τι κάνεις;» φώναξαν οι δύο γυναίκες στον άνδρα που φέρεται να τους έδειξε το μόριό του την ώρα που περνούσαν διάβαση
Αναστάτωση προκάλεσε επιδειξίας σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της Λαμίας με... θύματά του δύο περαστικές γυναίκες.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Lamiareport.gr, το περιστατικό συνέβη στην οδό Καποδιστρίου, στη συμβολή με την οδό Λεωσθένους, ακριβώς δίπλα από το Δικαστικό Μέγαρο.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ένας άνδρας έβγαλε το μόριο του μπροστά σε δύο κυρίες που εκείνη την ώρα διέσχιζαν τη διάβαση πεζών! Παρά το ισχυρό σοκ, οι γυναίκες όχι μόνο κράτησαν την ψυχραιμία τους, αλλά ειδοποίησαν και την αστυνομία που μέσα σε ελάχιστα λεπτά βρισκόταν στο σημείο με μηχανή ΔΙΑΣ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης.
Όπως είπαν οι δύο γυναίκες στο LamiaReport, ο άνδρας δεν έδειχνε καλά και όταν του φώναξαν «τι κάνεις» επιχείρησε να φύγει. Ωστόσο, όταν του έβαλαν τις φωνές μαζεύτηκε και παρέμεινε στο σημείο όπως του υπέδειξαν μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.
Ο άνδρας προσήχθη από τους αστυνομικούς στο Τμήμα για εξακρίβωση της ταυτότητάς του, ενώ οι δύο γυναίκες είπαν στους αστυνομικούς ότι δεν επιθυμούν την ποινική του δίωξη.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Lamiareport.gr, το περιστατικό συνέβη στην οδό Καποδιστρίου, στη συμβολή με την οδό Λεωσθένους, ακριβώς δίπλα από το Δικαστικό Μέγαρο.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ένας άνδρας έβγαλε το μόριο του μπροστά σε δύο κυρίες που εκείνη την ώρα διέσχιζαν τη διάβαση πεζών! Παρά το ισχυρό σοκ, οι γυναίκες όχι μόνο κράτησαν την ψυχραιμία τους, αλλά ειδοποίησαν και την αστυνομία που μέσα σε ελάχιστα λεπτά βρισκόταν στο σημείο με μηχανή ΔΙΑΣ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης.
Όπως είπαν οι δύο γυναίκες στο LamiaReport, ο άνδρας δεν έδειχνε καλά και όταν του φώναξαν «τι κάνεις» επιχείρησε να φύγει. Ωστόσο, όταν του έβαλαν τις φωνές μαζεύτηκε και παρέμεινε στο σημείο όπως του υπέδειξαν μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.
Ο άνδρας προσήχθη από τους αστυνομικούς στο Τμήμα για εξακρίβωση της ταυτότητάς του, ενώ οι δύο γυναίκες είπαν στους αστυνομικούς ότι δεν επιθυμούν την ποινική του δίωξη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα