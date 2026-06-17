Πανελλαδικές 2026: Στο Ελεύθερο Σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων

Συνεχίζεται το πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων – Έξι ώρες η διάρκεια της εξέτασης, έως τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ





Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα και αφορούν υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά αντικείμενα, απαραίτητα για την πρόσβαση σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα, όπως Αρχιτεκτονικές Σχολές, Τμήματα Ξένων Γλωσσών, Μουσικών Σπουδών και άλλες ειδικές κατηγορίες σχολών.



Το σημερινό μάθημα: Ελεύθερο Σχέδιο Το Ελεύθερο Σχέδιο αποτελεί ένα από τα πλέον απαιτητικά ειδικά μαθήματα, καθώς εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να αποδίδουν με σχεδιαστική ακρίβεια, αισθητική αντίληψη και σωστή χρήση των τονικών διαβαθμίσεων ένα συγκεκριμένο θέμα που τους δίνεται κατά την έναρξη της εξέτασης.



Η διάρκεια της εξέτασης είναι έξι ώρες, γεγονός που καθιστά το Ελεύθερο Σχέδιο μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια δοκιμασίες του εξεταστικού προγράμματος.



Το πρόγραμμα των επόμενων εξετάσεων Μετά το σημερινό μάθημα, οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων συνεχίζονται ως εξής:







Παρασκευή 19 Ιουνίου: Γερμανικά



Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία



Κλείσιμο



Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά



Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά



Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά



Με το μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου συνεχίζονται σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ειδικά Μαθήματα. Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα και αφορούν υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά αντικείμενα, απαραίτητα για την πρόσβαση σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα, όπως Αρχιτεκτονικές Σχολές, Τμήματα Ξένων Γλωσσών, Μουσικών Σπουδών και άλλες ειδικές κατηγορίες σχολών.Το Ελεύθερο Σχέδιο αποτελεί ένα από τα πλέον απαιτητικά ειδικά μαθήματα, καθώς εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να αποδίδουν με σχεδιαστική ακρίβεια, αισθητική αντίληψη και σωστή χρήση των τονικών διαβαθμίσεων ένα συγκεκριμένο θέμα που τους δίνεται κατά την έναρξη της εξέτασης.Η διάρκεια της εξέτασης είναι έξι ώρες, γεγονός που καθιστά το Ελεύθερο Σχέδιο μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια δοκιμασίες του εξεταστικού προγράμματος.Μετά το σημερινό μάθημα, οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων συνεχίζονται ως εξής:Πέμπτη 18 Ιουνίου: Γραμμικό ΣχέδιοΠαρασκευή 19 Ιουνίου: ΓερμανικάΣάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και ΑρμονίαΔευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και ΕρμηνείαΤρίτη 23 Ιουνίου: ΓαλλικάΤετάρτη 24 Ιουνίου: ΙταλικάΠέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά

Χρήσιμες οδηγίες για τους υποψηφίους Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται εγκαίρως στα εξεταστικά κέντρα.



Για τα μαθήματα που ξεκινούν στις 08:30, όπως το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, οι ξένες γλώσσες και η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 08:00.



Αντίστοιχα, για το μάθημα της Μουσικής Αντίληψης, Θεωρίας και Αρμονίας, το οποίο αρχίζει στις 10:00, οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 09:30.



Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης στα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως το δελτίο εξεταζομένου και η αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.



Πόσο διαρκούν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων



Η διάρκεια διαφοροποιείται ανάλογα με το αντικείμενο:



Ξένες γλώσσες: 3 ώρες



Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο: 6 ώρες



Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: 3 ώρες και 30 λεπτά



Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο για τη φωνητική ή οργανική παρουσίαση



Σε εξέλιξη και οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ Παράλληλα με τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικών Δοκιμασιών για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).



Η διαδικασία ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου 2026, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στα αγωνίσματα.



Με την ολοκλήρωση των παραπάνω μαθημάτων θα πέσει η αυλαία των φετινών Ειδικών Μαθημάτων, τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μορίων για χιλιάδες υποψηφίους.

Καθώς οι Πανελλαδικές Εξετάσεις εισέρχονται στην τελική τους φάση, η προσοχή χιλιάδων υποψηφίων στρέφεται πλέον στη συνέχεια, στην ανακοίνωση των βαθμολογικών τους επιδόσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 29 Μαϊου, σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.