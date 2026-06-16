Έξι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16
ΕΛΛΑΔΑ
Παραβιάσεις FIR Αθηνών

Έξι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16

Tέσσερα τουρκικά μαχητικά πέταξαν σε δύο σχηματισμούς - Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, αναφέρει το ΓΕΕΘΑ

Έξι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16
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Συνολικά έξι παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16 καταγράφηκαν την Τρίτη 16 Ιουνίου στο Αιγαίο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Ειδικότερα, στο FIR Αθηνών εισήλθαν δύο σχηματισμοί τουρκικών μαχητικών αποτελούμενοι από τέσσερα F-16, καθώς και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), με τον συνολικό αριθμό των τουρκικών αεροσκαφών να ανέρχεται σε πέντε.

Από τα τέσσερα F-16, τα δύο ήταν οπλισμένα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σημειώθηκαν και τέσσερις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, εκ των οποίων οι δύο αποδόθηκαν στα F-16 και οι άλλες δύο στο UAV.

Τα περιστατικά καταγράφηκαν στο νοτιοανατολικό και το κεντρικό Αιγαίο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.
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