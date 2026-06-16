Δείτε βίντεο: Κάλυψαν με... καρέκλες τρύπα σε δρόμο στο Ηράκλειο

Έναν ευφάνταστο κι όχι τόσο πρακτικό τρόπο βρήκαν κάτοικοι περιοχής του Ηρακλείου για να βάλουν σήμανση σε μεγάλη τρύπα που άνοιξε στη μέση δρόμου, με τους οδηγούς να κάνουν ελιγμούς για να αποφύγουν τις καρέκλες που τοποθετήθηκαν