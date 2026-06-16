Δείτε βίντεο: Κάλυψαν με... καρέκλες τρύπα σε δρόμο στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Τρύπα λακκούβα Οδόστρωμα Κρήτη Ηράκλειο

Δείτε βίντεο: Κάλυψαν με... καρέκλες τρύπα σε δρόμο στο Ηράκλειο

Έναν ευφάνταστο κι όχι τόσο πρακτικό τρόπο βρήκαν κάτοικοι περιοχής του Ηρακλείου για να βάλουν σήμανση σε μεγάλη τρύπα που άνοιξε στη μέση δρόμου, με τους οδηγούς να κάνουν ελιγμούς για να αποφύγουν τις καρέκλες που τοποθετήθηκαν

Δείτε βίντεο: Κάλυψαν με... καρέκλες τρύπα σε δρόμο στο Ηράκλειο
Με έναν μάλλον ευφάνταστο τρόπο κάτοικοι περιοχής στο Ηράκλειο της Κρήτης κάλυψαν μια τρύπα που άνοιξε στην άσφαλτο σε δρόμο της πόλης, βάζοντας δύο... καρέκλες.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, πολίτες διαπίστωσαν ότι στο οδόστρωμα είχε ανοίξει μια μεγάλη τρύπα, με κίνδυνο να υπάρξουν προβλήματα για οδηγούς, αλλά και πεζούς.

Έτσι αποφάσισαν να στήσουν μια αρκετά εμπνευσμένη σήμανση, βάζοντας πάνω από τη λακκούβα δύο καρέκλες.

Δείτε βίντεο

Ηράκλειο: Άνοιξε τρύπασε κεντρικό δρόμο της πόλης,επιστρατεύτηκαν οι καρέκλες!


Όπως φαίνεται στο βίντεο, επρόκειτο για μια μεγάλη έκπληξη για τους οδηγούς που προσπαθούσαν να αποφύγουν τόσο τις καρέκλες όσο και το να τρακάρουν μεταξύ τους, καθώς η κυκλοφορία γινόταν με αρκετή δυσκολία έως ότου οι αρμόδιοι αναλάβουν το μπάλωμα της τρύπας.

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