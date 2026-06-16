Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Δείτε βίντεο: Κάλυψαν με... καρέκλες τρύπα σε δρόμο στο Ηράκλειο
Δείτε βίντεο: Κάλυψαν με... καρέκλες τρύπα σε δρόμο στο Ηράκλειο
Έναν ευφάνταστο κι όχι τόσο πρακτικό τρόπο βρήκαν κάτοικοι περιοχής του Ηρακλείου για να βάλουν σήμανση σε μεγάλη τρύπα που άνοιξε στη μέση δρόμου, με τους οδηγούς να κάνουν ελιγμούς για να αποφύγουν τις καρέκλες που τοποθετήθηκαν
Με έναν μάλλον ευφάνταστο τρόπο κάτοικοι περιοχής στο Ηράκλειο της Κρήτης κάλυψαν μια τρύπα που άνοιξε στην άσφαλτο σε δρόμο της πόλης, βάζοντας δύο... καρέκλες.
Όπως αναφέρει το creta24.gr, πολίτες διαπίστωσαν ότι στο οδόστρωμα είχε ανοίξει μια μεγάλη τρύπα, με κίνδυνο να υπάρξουν προβλήματα για οδηγούς, αλλά και πεζούς.
Έτσι αποφάσισαν να στήσουν μια αρκετά εμπνευσμένη σήμανση, βάζοντας πάνω από τη λακκούβα δύο καρέκλες.
Δείτε βίντεο
Όπως φαίνεται στο βίντεο, επρόκειτο για μια μεγάλη έκπληξη για τους οδηγούς που προσπαθούσαν να αποφύγουν τόσο τις καρέκλες όσο και το να τρακάρουν μεταξύ τους, καθώς η κυκλοφορία γινόταν με αρκετή δυσκολία έως ότου οι αρμόδιοι αναλάβουν το μπάλωμα της τρύπας.
Όπως αναφέρει το creta24.gr, πολίτες διαπίστωσαν ότι στο οδόστρωμα είχε ανοίξει μια μεγάλη τρύπα, με κίνδυνο να υπάρξουν προβλήματα για οδηγούς, αλλά και πεζούς.
Έτσι αποφάσισαν να στήσουν μια αρκετά εμπνευσμένη σήμανση, βάζοντας πάνω από τη λακκούβα δύο καρέκλες.
Δείτε βίντεο
Όπως φαίνεται στο βίντεο, επρόκειτο για μια μεγάλη έκπληξη για τους οδηγούς που προσπαθούσαν να αποφύγουν τόσο τις καρέκλες όσο και το να τρακάρουν μεταξύ τους, καθώς η κυκλοφορία γινόταν με αρκετή δυσκολία έως ότου οι αρμόδιοι αναλάβουν το μπάλωμα της τρύπας.
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