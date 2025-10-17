ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από δύο τροχαία: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Καραμπόλα 3 ΙΧ στα ΚΤΕΛ

Τροχαίο με νεκρό αναβάτη μηχανής στην Αθηνών-Κορίνθου, συγκρούστηκε με φορτηγό στο ύψος της Νέας Περάμου
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Νεκρός Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου Μηχανή αναβάτης

Τροχαίο με νεκρό αναβάτη μηχανής στην Αθηνών-Κορίνθου, συγκρούστηκε με φορτηγό στο ύψος της Νέας Περάμου

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα

Τροχαίο με νεκρό αναβάτη μηχανής στην Αθηνών-Κορίνθου, συγκρούστηκε με φορτηγό στο ύψος της Νέας Περάμου
Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεκρός είναι αναβάτης μηχανής που συγκρούστηκε με φορτηγό περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η μηχανή συγκρούστηκε με το φορτηγό ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης: Όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί

«Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο 22χρονος συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα

Θρήνος στη ροκ: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Έις Φρέιλι, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης