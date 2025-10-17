Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Τροχαίο με νεκρό αναβάτη μηχανής στην Αθηνών-Κορίνθου, συγκρούστηκε με φορτηγό στο ύψος της Νέας Περάμου
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα
Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεκρός είναι αναβάτης μηχανής που συγκρούστηκε με φορτηγό περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες η μηχανή συγκρούστηκε με το φορτηγό ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης.
