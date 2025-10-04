Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου Σορίν Οπρέσκου - Είχε καταδικαστεί για διαφθορά

Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Η καταδίκη σε δέκα χρόνια φυλάκιση για διαφθορά, η πολυετής φυγή στην Ελλάδα και η χρονική «σύμπτωση» με την επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως στην Αθήνα
Ο πρώην δήμαρχος του Βουκουρεστίου, Σορίν Οπρέσκου, συνελήφθη σήμερα Σάββατο, νωρίς το απόγευμα, στη Θεσσαλονίκη, κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις ρουμανικές Αρχές.
Ο 72χρονος πολιτικός, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε δέκα χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση για υποθέσεις διαφθοράς, εντοπίστηκε από τις ελληνικές Αρχές έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση με τις ρουμανικές αστυνομικές και δικαστικές υπηρεσίες και οδηγήθηκε στο κρατητήριο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
Δείτε βίντεο από τη σύλληψη:
Η είδηση προκάλεσε αίσθηση στη Ρουμανία, όχι μόνο γιατί αφορά έναν από τους πιο γνωστούς Ρουμάνους πολιτικούς, αλλά και γιατί η σύλληψη αυτή έγινε λίγες μόλις ώρες μετά την επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα.
Δεν αποκλείεται τα δύο γεγονότα να συνδέονται, καθώς η Κοβέσι είχε στείλει σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού μετώπου κατά της διαφθοράς. Η χρονική συγκυρία, τουλάχιστον, δημιουργεί εύλογους συνειρμούς και γεννά το ερώτημα αν πρόκειται για μια απλή σύμπτωση ή για μια καλά οργανωμένη επίδειξη αποφασιστικότητας.
Ο Οπρέσκου είχε καταδικαστεί οριστικά στη Ρουμανία για το ότι έλαβε το ποσό των 25.000 ευρώ στο σπίτι του, στο Τσιολπάνι, από τον πρώην διευθυντή των Κοιμητηρίων της Βουκουρεστίου, Μπόγκνταν Πόπα.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Πόπα είχε συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με συμμετοχή συνεργών, η οποία συγκέντρωνε παράνομες προμήθειες από έργα και συμβάσεις του δήμου, με τον τότε δήμαρχο να κατηγορείται ότι γνώριζε για την οργάνωση και απολάμβανε μέρος των χρημάτων.
Η υπόθεση αυτή, που ήρθε στο φως το 2013, εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες δίκες διαφθοράς που συγκλόνισαν τη ρουμανική κοινή γνώμη, φέρνοντας στο προσκήνιο το πρόσωπο ενός πολιτικού που είχε καταφέρει να χτίσει εικόνα υπεράνω κομματικών γραμμών και τελικά κατέρρευσε υπό το βάρος των αποκαλύψεων.
Τον Μάιο του 2022 είχε συλληφθεί στην Αθήνα, αλλά τότε η ελληνική Δικαιοσύνη απέρριψε την αίτηση έκδοσής του στη Ρουμανία. Το σκεπτικό της απόφασης βασίστηκε σε λόγους υγείας, καθώς οι δικαστές έκριναν ότι η κατάστασή του δεν του επέτρεπε να παραμείνει έγκλειστος σε φυλακή, ενώ έθεσαν και θέμα επαρκών εγγυήσεων για τις συνθήκες κράτησης στη Ρουμανία.
Λίγες ημέρες αργότερα, στις 31 Μαΐου 2022, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και έκτοτε παρέμεινε στην Ελλάδα, αποφεύγοντας την επιστροφή του στη χώρα του και την έκτιση της ποινής του.
Η σημερινή του σύλληψη αλλάζει ξανά τα δεδομένα. Οι ελληνικές Αρχές, σε συνεργασία με τις ρουμανικές, κινήθηκαν γρήγορα για την εκτέλεση του εντάλματος και πλέον μένει να φανεί τι θα αποφασίσουν τα ελληνικά δικαστήρια για το αίτημα έκδοσής του.
Το ερώτημα είναι αν θα επαναληφθεί το σκηνικό του 2022 ή αν αυτή τη φορά οι ισορροπίες έχουν αλλάξει, υπό το πρίσμα και της πίεσης που ασκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ενίσχυση της διαφάνειας και την πάταξη της διαφθοράς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Το σίγουρο είναι πως η χρονική ακολουθία των γεγονότων δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί. Η παρουσία της Κοβέσι στην Αθήνα και η επίμονη ρητορική της κατά της διαφθοράς ήρθαν να συναντηθούν με την επιχείρηση σύλληψης του πρώην δημάρχου της ρουμανικής πρωτεύουσας, δημιουργώντας την εντύπωση μιας κίνησης με έντονο συμβολισμό.
Το αν η Ελλάδα θα παραδώσει τον Οπρέσκου στη Ρουμανία θα φανεί το επόμενο διάστημα.
