Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου Σορίν Οπρέσκου - Είχε καταδικαστεί για διαφθορά

Η σημερινή του σύλληψη αλλάζει ξανά τα δεδομένα. Οι ελληνικές Αρχές, σε συνεργασία με τις ρουμανικές, κινήθηκαν γρήγορα για την εκτέλεση του εντάλματος και πλέον μένει να φανεί τι θα αποφασίσουν τα ελληνικά δικαστήρια για το αίτημα έκδοσής του.Το ερώτημα είναι, υπό το πρίσμα και της πίεσης που ασκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ενίσχυση της διαφάνειας και την πάταξη της διαφθοράς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.Το σίγουρο είναι πως η χρονική ακολουθία των γεγονότων δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί. Η παρουσία της Κοβέσι στην Αθήνα και η επίμονη ρητορική της κατά της διαφθοράς ήρθαν να συναντηθούν με την επιχείρηση σύλληψης του πρώην δημάρχου της ρουμανικής πρωτεύουσας, δημιουργώντας την εντύπωση μιας κίνησης με έντονο συμβολισμό.Το αν η Ελλάδα θα παραδώσει τον Οπρέσκου στη Ρουμανία θα φανεί το επόμενο διάστημα.