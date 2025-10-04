Σπεύδουν όλοι στο Κάιρο, στο μεγάλο παζάρι για τη Γάζα - Πίεση από ΗΠΑ περιμένει το Ισραήλ, στο πλευρό της Χαμάς οι σκληροπυρηνικοί

Οι συνομιλίες που θα είναι τριγωνικές αναμένεται ότι θα ξεκινήσουν την Κυριακή στο Κάιρο - Οι όμηροι μπορεί να είναι ελεύθεροι «μέσα σε λίγες ημέρες» εκτιμά το Τελ Αβίβ - «Ναι» στην απάντηση της Χαμάς από την παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ