Τραγωδία στη Θήβα: Νεκρός 49χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ
Χρειάστηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, για να τον απεγκλωβίσουν ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θήβα, όπου ένας άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του.
Το μοιραίο περιστατικό συνέβη στο Πυρί της Θήβας, όταν ο 49χρονος αγρότης εκτελούσε αγροτικές εργασίες με το όχημα να ανατρέπεται υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, για να τον απεγκλωβίσουν ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας συνεπεία ανατροπής γεωργικού ελκυστήρα σε περιοχή της Θήβας. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 27, 2025
