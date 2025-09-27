Άκαρπη η τριμερής για το Κυπριακό - Αδιάλλακτος και επιθετικός ο Τατάρ, λέει ο Χριστοδουλίδης

Ο ΓΓ του ΟΗΕ γνώριζε ότι λόγω των εκλογών στα κατεχόμενα, δεν θα υπήρχε κάποια εξέλιξη, ανέφερε ο Κύπριος πρόεδρος - Στόχος του Γκουτέρες μια νέα διευρυμένη συνάντηση πριν από το τέλος του χρόνου - Προτείνει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από εκεί όπου σταμάτησαν, στο Κραν Μοντανά