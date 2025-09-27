Άκαρπη η τριμερής για το Κυπριακό - Αδιάλλακτος και επιθετικός ο Τατάρ, λέει ο Χριστοδουλίδης
Ο ΓΓ του ΟΗΕ γνώριζε ότι λόγω των εκλογών στα κατεχόμενα, δεν θα υπήρχε κάποια εξέλιξη, ανέφερε ο Κύπριος πρόεδρος - Στόχος του Γκουτέρες μια νέα διευρυμένη συνάντηση πριν από το τέλος του χρόνου - Προτείνει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από εκεί όπου σταμάτησαν, στο Κραν Μοντανά
Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στην έδρα του διεθνούς οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.
Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, στην αρχική του τοποθέτηση, ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα για όσα ανέφερε. «Γνωρίζει ότι, λόγω των εκλογών στα κατεχόμενα, δεν θα υπήρχε κάποια εξέλιξη. Τόνισε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει την προσπάθεια. Όπως μας ανέφερε, στόχος του είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από εκεί όπου σταμάτησαν, στο Κραν Μοντανά» είπε ο Κύπριος πρόεδρος και συμπλήρωσε ότι η διευρυμένη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του χρόνου.
Ακόμη, σημείωσε ότι ο Ερσίν Τατάρ είχε επιθετικό τόνο σε σχέση με τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Επανέλαβα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στο Κυπριακό».
Τατάρ: Συνομιλίες αν αναγνωρίσουν κυριαρχική ισότητα και ίσο διεθνές καθεστώς
Από την πλευρά του, ο Ερσίν Τατάρ, στις δηλώσεις του, πρότεινε συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και το περιβάλλον.
Επίσης, εισηγήθηκε τη δημιουργία σημείων διέλευσης στη Λουρουτζίνα και στη Μια Μηλιά, προκειμένου – όπως είπε – να διευκολυνθεί η ζωή των ανθρώπων. «Με το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης θα αναπτυχθούν περισσότερο και οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων».
Ακόμη, αναφέρθηκε στις συλλήψεις, υποστηρίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί επιθετική πολιτική.
Ο κ. Τατάρ ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόεδρο για την έκκληση του για αναγνώριση του ψευδοκράτους. «Είναι ένας μακροχρόνιος αγώνας. Οι Τουρκοκύπριοι αντιμετωπίζονται άδικα. Είναι συνιδρυτές σε αυτό το νησί. Τους έδιωξαν οι Ελληνοκύπριοι από το 1963. Τώρα έχουν το δικό τους κράτος. Οι συζητήσεις για ομοσπονδία ήταν καταστροφικές».
Επεσήμανε ότι, κατόπιν διαβούλευσης με την Τουρκία, προωθεί το όραμά του εδώ και πέντε χρόνια.
Τέλος, ανέφερε: «Δεν μιλώ για αναγνώριση, αλλά για επιβεβαίωση της ισότητας μας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος. Είμαι έτοιμος να αρχίσω επίσημες συνομιλίες, εάν οι Ελληνοκύπριοι αναγνωρίσουν τα δικαιώματά μας, που είναι η κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς».
ΟΗΕ: Σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών για ειρηνική επίλυση του ΚυπριακούΣε ανακοίνωση του ΟΗΕ μετά την τριμερή συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του ηγέτη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας Ερσίν Τατάρ αναφέρεται ότι «ο Γενικός Γραμματέας χαιρέτισε την εφαρμογή αρκετών σημαντικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία είχαν συμφωνηθεί κατά τις δύο άτυπες συναντήσεις για το Κυπριακό που φιλοξένησε τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας ωστόσο ότι ορισμένες πρωτοβουλίες παραμένουν σε εκκρεμότητα».
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αποφάσισε «να στείλει την Προσωπική του Απεσταλμένη για την Κύπρο για διαβουλεύσεις, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για μια νέα άτυπη συνάντηση, σε ευρύτερη σύνθεση, το συντομότερο δυνατό».
Υπογραμμίζεται επίσης «η σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού προς όφελος όλων των Κυπρίων».
