Ρίχνει λάδι στη φωτιά ο Λαβρόφ: Οι Γερμανοί έχουν τον ίδιο σκοπό με τον Χίτλερ, αναβιώνει ο ναζισμός

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ κατήγγειλε τη «στρατιωτική ρητορική» της Γερμανίας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα στοχεύει να ηγηθεί του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού - Είπε ότι οι δηλώσεις Μερτς δείχνουν μια « αδύναμη ιστορική μνήμη, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο»