Για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα τη νύχτα προειδοποιεί η ΕΜΥ σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα - Αναβάθμισε το καιρικό δελτίο
Νωρίτερα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους - «Προσοχή στις μετακινήσεις σας, ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε, μεταξύ άλλων το μήνυμα - Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Δείτε τι λένε οι μετεωρολόγοι
Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα περιμένει από σήμερα το βράδυ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), καθώς αναβάθμισε το έκτακτο καιρικό δελτίο που είχε εκδοθεί από την Παρασκευή σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.
Πιο συγκεκριμμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025) στις εξής περιοχές:
- στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας)
- την Αιτωλοακαρνανία
- τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)
- τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας)
Θυμίζεται πως σήμερα το απόγευμα, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους των νησιών του Ιονίου, ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να «χτυπήσει» σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα το βράδυ.
Αναλυτικότερα, το μήνυμα προειδοποιεί τους κατοίκους των νησιών του Ιονίου, αλλά και της Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας Άρτας και Πρέβεζας για τις ισχυρές βροχοπτώσεις που αναμένονται στις περιοχές.
«Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε, μεταξύ άλλων το μήνυμα.
Για «ακραία επικίνδυνο καιρό», προειδοποιεί και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.
Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος του OPEN «από τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό - νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής».
Ο μετεωρολόγος του Star και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στη μεταβολή του καιρού προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές «σε δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, κυρίως σε Νομούς Μεσσηνίας Ηλείας και Αχαίας. Προσοχή σε δυτική Στερεά καθώς και σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά. Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά - Ίσως και καθόλου. Γεγονός είναι ότι από Κυριακή και μετά ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός. Οι θερμοκρασίες σε πτώση κατά 5 περίπου βαθμούς και η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη καθώς θα πνέουν ισχυροί βοριάδες».
Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του σχετικά με την κακοκαιρία που πλησιάζει τη χώρα από τα δυτικά, κάνει λόγο «για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα». Όπως τονίζει «θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 27, 2025
📍#Ζάκυνθος #Κεφαλονιά #Ιθάκη #Λευκάδα #Αιτωλοακαρνανία #Αχαία #Ηλεία #Μεσσηνία #Άρτα & #Πρέβεζα
🆘 Προειδοποίηση για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην περιοχή σας από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09/2025 έως τις βραδινές ώρες της…
«Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη θάλασσα, διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές», καταλήγει.
