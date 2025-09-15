«Η ροζ κοκαΐνη ήταν για μένα, όχι για διακίνηση» — Οι εξηγήσεις της 30χρονης από τη Ρόδο για τις ζυγαριές
Η 30χρονη φέρεται να «παρασύρθηκε» από λάθος συναναστροφές τα τελευταία χρόνια, δηλώνουν πρόσωπα από το περιβάλλον της
«Η προσωπικότητά μου δεν έχει καμία σχέση με όσα εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα. Ό,τι έχω να πω, θα το πω στην ελληνική Δικαιοσύνη».
Με αυτή τη φράση μέσα από τα κρατητήρια επέλεξε να απαντήσει η 30χρονη, που συνελήφθη με 9,27 γραμμάρια «ροζ» κοκαΐνης στη Ρόδο, λίγες ώρες πριν βρεθεί ενώπιον ανακριτή και τελικά αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
Η νεαρή στην απολογία της να υποστήριξε ότι η ποσότητα της «ροζ» κοκαΐνης που εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό της προοριζόταν αποκλειστικά για δική της χρήση και ότι η μητέρα της δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή.
Όσον αφορά τις τέσσερις ζυγαριές που βρέθηκαν στο όχημα και αποτέλεσαν βασικό επιχείρημα της ΕΛΑΣ ότι μπορεί να υπήρχε πρόθεση διακίνησης, η ίδια έδωσε συγκεκριμένες εξηγήσεις: η πρώτη, μια ζυγαριά αποσκευών με γάντζο αξίας περίπου 50 ευρώ, χρησιμοποιείται – όπως λέει – για ταξίδια.
Η δεύτερη, μια μικρή ζυγαριά ακριβείας, ήταν εκτός λειτουργίας. Η τρίτη και η τέταρτη, σύμφωνα πάντα με την ίδια, βρέθηκαν στο πακέτο μαζί με την κοκαΐνη, καθώς της τις είχε παραδώσει ο προμηθευτής της.
Πρόσωπα από το περιβάλλον της υποστηρίζουν ότι η 30χρονη «παρασύρθηκε» από λάθος συναναστροφές τα τελευταία χρόνια και στο παρελθόν δεν είχε δώσει αφορμές που να τη συνδέουν με παράνομες δραστηριότητες.
Μιλούν για μία γυναίκα που «αναζητούσε την αναγνώριση στα social media» και σταδιακά εγκλωβίστηκε σε έναν τρόπο ζωής που δεν μπορούσε να ελέγξει. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, συνοδευόμενοι από εκπρόσωπο εταιρείας ενοικίασης, εντόπισαν το αυτοκίνητο σταθμευμένο.
Στον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν τα ναρκωτικά, οι ζυγαριές και μικρό χρηματικό ποσό. Αρχικά συνελήφθη η μητέρα της, η οποία όμως δήλωσε άγνοια για όλα και αφέθηκε ελεύθερη, ενώ λίγες ώρες αργότερα η ίδια η 30χρονη παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, όπου και συνελήφθη από τη Δίωξη Ναρκωτικών.
