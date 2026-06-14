Φέρι μποτ έσωσε 70χρονη λουόμενη που παρασύρθηκε από ρεύματα στο Ρίο - Αντίρριο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λουόμενη Πλοίο διάσωση Φέρι μποτ Ρίο Αντίρριο

Φέρι μποτ έσωσε 70χρονη λουόμενη που παρασύρθηκε από ρεύματα στο Ρίο - Αντίρριο, δείτε βίντεο

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην ακτή και σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι καλά στην υγεία της

Φέρι μποτ έσωσε 70χρονη λουόμενη που παρασύρθηκε από ρεύματα στο Ρίο - Αντίρριο, δείτε βίντεο
19 ΣΧΟΛΙΑ
Μια 70χρονη γυναίκα στάθηκε τυχερή, όταν ενώ κολυμπούσε στην περιοχή Ρίο - Αντίρριο παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και βρέθηκε σε κίνδυνο.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατά τη διάρκεια δρομολογίου φέρι μποτ, με το πλήρωμα να ενημερώνεται άμεσα.

Με εντολή του Λιμενικού Σώματος, το επιβατηγό–οχηματαγωγό «Αντώνιος Μ.», που εκτελούσε το δρομολόγιο στη γραμμή Ρίου–Αντιρρίου, έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης.

Δείτε βίντεο:


Το πλήρωμα κινήθηκε γρήγορα και κατάφερε να την ανασύρει με ασφάλεια από τη θάλασσα.

Στη συνέχεια, η γυναίκα μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εξετάστηκε από γιατρούς.

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Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή.
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