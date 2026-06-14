Φέρι μποτ έσωσε 70χρονη λουόμενη που παρασύρθηκε από ρεύματα στο Ρίο - Αντίρριο, δείτε βίντεο

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην ακτή και σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι καλά στην υγεία της