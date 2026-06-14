Η στιγμή της σύλληψης του φερόμενου ως υπαρχηγού κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών σε ανηλίκους, δείτε βίντεο

Σημαντικό πλήγμα σε κυκλώματα

που είχαν ως βασικό στόχο

μαθητές στα

της Αττικής κατάφερε η αστυνομία τις προηγούμενες , προχωρώντας στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων και στην

τους εκ των οποίων οι είναι

.





Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους







Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται από τις Αρχές ως αρχηγικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης. Στην απολογία του αρνήθηκε κάθε ηγετικό ρόλο, υποστηρίζοντας ότι οι ανήλικοι συγκατηγορούμενοί του ενεργούσαν αυτόνομα.



«Καμία δήθεν δική μου "αρχηγική" ιδιότητα δεν προκύπτει. Οι ανήλικοι έκαναν μόνοι τους τις σχετικές συναλλαγές, κρατούσαν τα κέρδη και δεν υπήρχε κοινό ταμείο», φέρεται να υποστήριξε. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι επτά από τους εννέα συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε δύο εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στα βόρεια προάστια της Αττικής, μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται από τις Αρχές ως αρχηγικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης. Στην απολογία του αρνήθηκε κάθε ηγετικό ρόλο, υποστηρίζοντας ότι οι ανήλικοι συγκατηγορούμενοί του ενεργούσαν αυτόνομα.«Καμία δήθεν δική μου "αρχηγική" ιδιότητα δεν προκύπτει. Οι ανήλικοι έκαναν μόνοι τους τις σχετικές συναλλαγές, κρατούσαν τα κέρδη και δεν υπήρχε κοινό ταμείο», φέρεται να υποστήριξε.

Σε νέο οπτικό υλικό από την επιχείρηση εξάρθρωσης του κυκλώματος παρουσιάζονται οι κινήσεις των αστυνομικών κατά τη διάρκεια των συλλήψεων. Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε χθες από το MEGA, διακρίνεται ένας νεαρός άνδρας λίγα δευτερόλεπτα αφότου έχει συλληφθεί και ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Πέτρου Ράλλη, έπειτα από καταδίωξη που είχε προηγηθεί.Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, πρόκειται για έναν από τους υπαρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια στιγμή, ο φερόμενος ως επικεφαλής του κυκλώματος κατάφερε να διαφύγει από τον αστυνομικό κλοιό και εξακολουθεί να αναζητείται από τις Αρχές.